Samantha Relationship: నటి సమంత రూత్ ప్రభు.. దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు ప్రేమకథ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో.. పెద్ద చర్చగా మారింది. వీరిద్దరి పరిచయం పూర్తిగా ప్రొఫెషనల్గా మొదలై, తర్వాత వ్యక్తిగత అనుబంధంగా మారగా.. రాజుతో సమంతకు నాగచైతన్య విడాకుల కన్నా ముందే పరిచయం ఉన్న అని సందేహాలు వస్తున్నాయి..
సమంత మొదటగా రాజ్ నిడిమోరును ది ఫ్యామిలీ మాన్ 2 షూటింగ్ సమయంలో కలిసింది. ఆమె సీజన్ 2లో ఒక కీలక పాత్రలో నటించగా.. రాజ్ నిడిమోరు ఆ సిరీస్కి దర్శకత్వం వహించారు. షూటింగ్ సమయంలో ఇద్దరి మధ్య మంచి స్నేహం ఏర్పడింది అని వార్తలు వచ్చాయి. ఆ తరువాత.. వీరిద్దరూ కలిసి సిటాడెల్: హనీ బన్నీ కోసం మళ్లీ జట్టుకట్టారు. ఈ సమయంలో ఇద్దరి మధ్య మరింత దగ్గరైన అనుబంధం మొదలైందని అప్పుడు వచ్చిన రూమర్స్ చెబుతున్నాయి.
రాజ్ తో సమంత చేసిన ఫ్యామిలీ మాన్.. జూన్ 4..2021లో విడుదల అయింది.. అయితే సమంత, నాగచైతన్య విరాకులు అదే సంవత్సరం నవంబర్ లో జరిగాయి. అంతే నాగచైతన్యతో విడాకుల కన్నా ముందే.. దర్శకుడు రాజ్.. సమంతకు పరిచయమయ్యారు.
అయితే అప్పుడు వాళ్లకు కేవలం స్నేహితులుగా ఉండే వాళ్లని..సిటాడెల్: హనీ బన్నీ అప్పుడే ప్రేమలో పడ్డారు అని సమంత సన్నిహితులు చెబుతూ ఉంటారు. 2024లో సమంత.. రాజ్ అనేక చోట్ల కలిసి కనిపించడంతో ప్రేమ వార్తలు ఊపందుకున్నాయి.
రెడ్ కార్పెట్ ఈవెంట్స్కు ఒకే సమయంలో వచ్చేవారు కానీ కలిసి ఫోటోలు తీసుకోకపోవడం అభిమానుల్లో ఇంకా ఆసక్తిని పెంచింది. రాజ్ కుటుంబ సభ్యులతో సమంత కలిసి ఉందాం, ఇద్దరి యూఎస్ ట్రిప్, సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన ఫోటోలు..ఇవన్నీ ప్రేమ వార్తలను మరింత బలపరిచాయి.
చివరికి..నెలల తరబడి కొనసాగిన రూమర్స్కు ముగింపు పలుకుతూ..సమంత ఈరోజు.. కోయంబత్తూరు లోని ఈశా యోగా సెంటర్ లో రాజ్ నిడిమోరుతో వివాహం చేసుకుంది. కేవలం 30 మంది కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహిత స్నేహితులు మాత్రమే హాజరయ్యాడు. ఎర్రని పట్టు చీరలో సమంత పెళ్లి ఫోటోలు అభిమానులను ఎంతో ఆనందపరిచాయి.