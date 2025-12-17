English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Samantha: మాజీ భర్త నాగచైతన్య కోసమే.. సమంత భూతశుద్ధి వివాహం చేసుకుందా..?

Samantha Marriage : సమంత రెండో పెళ్లి జరిగి చాలా రోజులు కావస్తోంది. కానీ ఇప్పటికి కూడా సమంత పెళ్లికి.. సంబంధించిన చిన్న వార్త కూడా వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో సమంత భూతశుద్ధి వివాహం చేసుకుంది.. తన మాజీ భర్త వల్లే అని వేణు స్వామి చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి..
సమంత, నాగచైతన్య విడిపోతారని.. ముందుగా చెప్పింది వేణు స్వామి. నిజం చెప్పాలంటే ఈ విషయం నిజం కావడం వల్లే.. ఆ తరువాత వేణు స్వామి చెప్పేవి చాలామంది నమ్ముతూ వచ్చారు. అంతేకాకుండా వాళ్ల విడాకుల దగ్గర నుంచి ఈయనకు పాపులారిటీ కూడా వచ్చింది.

ఈ క్రమంలో మరోసారి వేణు స్వామి సమంత గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. సమంత దర్శకుడు రాజ్‌ని భూతశుద్ధి వివాహం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇలా ఆమె వివాహం చేసుకుంది ఆమె మాజీ భర్త వల్లే అని చెప్పుకొచ్చారు వేణు.

భూతశుద్ధి అనేది అసలు పెళ్లి కాదని.. అది కేవలం అంతకుముందు మనకు ఎవరి వల్ల ఏదైనా.. దరిద్రం అంటుకుంటే అది తొలగించుకోవడానికి చేసుకునేదని.. ఏదైనా మనిషి వల్ల మనకు వచ్చిన నష్టాన్ని.. నయం చేసుకోవడం కోసం చేసుకునేదని చెప్పుకొచ్చారు.

అందుకే సమంత తన మాజీ భర్త వల్లే ఈ వివాహం చేసుకుంది అని.. చెప్పారు వేణు స్వామి. ఈయన చెప్పిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి.

అంటే నాగచైతన్య వల్ల సమంతకు వచ్చిన కష్టాలు అన్నీ తొలగించుకోవాలనే సమంత ఈ పద్ధతిలో వివాహం చేసుకున్నదని వేణు స్వామి ఇంటర్వ్యూ కింద ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు.

