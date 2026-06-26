/Samantha vs Sobhita: శోభితకు సమంత దిమ్మతిరిగే కౌంటర్.. అభిమానులు ఏమంటున్నారంటే!

Samantha vs Sobhita:మా ఇంటి బంగారం సక్సెస్ మీట్లో సమంత చేసిన రిలేషన్షిప్స్, మహిళల ఆత్మవిశ్వాసంపై వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. "మన జీవితాన్ని మరొకరు పూర్తిచేయాలని ఎదురు చూడకూడదు" అని ఆమె చెప్పిన మాటలను కొందరు నెటిజన్లు శోభిత ధూళిపాళ వ్యాఖ్యలకు పరోక్ష సమాధానంగా భావిస్తున్నారు.
సమంత నటించిన మా ఇంటి బంగారం సినిమా సక్సెస్ మీట్లో ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. ముఖ్యంగా మహిళల ఆత్మవిశ్వాసం, ప్రేమ, వివాహ బంధాల గురించి సమంత చెప్పిన మాటలను కొందరు నటి శోభిత ధూళిపాళను ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలుగా భావిస్తున్నారు. అయితే సమంత ఎక్కడా శోభిత పేరు ప్రస్తావించలేదు.
సక్సెస్ మీట్లో మాట్లాడిన సమంత, "కెరీర్ మీ చేతుల్లో ఉంటుంది. సంబంధాలు కూడా మన జీవితంలో ముఖ్యమే. కానీ ఒక బంధం విజయవంతం కావాలంటే ఇద్దరి ప్రయత్నం అవసరం. అందుకే ప్రతి మహిళ ముందుగా తనపై తాను నమ్మకం పెంచుకోవాలి. జీవితంలో తాను పూర్తి వ్యక్తిగా ఉండాలి" అని చెప్పింది.ఆమె ఇంకా మాట్లాడుతూ, "ఒక రోజు మీకు సరైన వ్యక్తి తప్పకుండా దొరుకుతారు. కానీ ఎవరైనా వచ్చి మన జీవితాన్ని పూర్తిచేస్తారని భావించడం సరైన ఆలోచన కాదు. అలా ఎక్కువ ఆశలు పెట్టుకుంటే నిరాశలు కూడా ఎక్కువవుతాయి" అని వివరించింది.
సమంత వ్యాఖ్యల వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో, పలువురు నెటిజన్లు వాటిని శోభిత ధూళిపాళ వ్యాఖ్యలకు సమాధానంగా భావించారు. కారణం ఏమిటంటే, 2024లో తన వివాహానికి సంబంధించిన వీడియోలో శోభిత మాట్లాడుతూ, "మనిషి ఒంటరిగా పూర్తికాడు. జీవితంలో మరో వ్యక్తి వచ్చి ఆ లోటును భర్తీ చేస్తాడు" అనే భావనను వ్యక్తం చేసింది. దీంతో ఇప్పుడు సమంత చెప్పిన మాటలు ఆ వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్లా ఉన్నాయని సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది.
అయితే సమంత తన ప్రసంగంలో ఎక్కడా శోభిత పేరు చెప్పలేదు. అందువల్ల ఆమె నిజంగానే శోభితను ఉద్దేశించి మాట్లాడిందా లేదా అనేది అధికారికంగా ఎలాంటి నిర్ధారణ లేదు. ప్రస్తుతం ఇవన్నీ సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తున్న అభిప్రాయాలు మాత్రమే.తెలిసిన విషయమే, సమంత, నాగచైతన్య 2021లో విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించారు. అనంతరం నాగచైతన్య శోభిత ధూళిపాళను వివాహం చేసుకున్నారు. మరోవైపు సమంత కూడా దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుతో వివాహం చేసుకుని ప్రస్తుతం తన వ్యక్తిగత జీవితంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించింది.
ఇదిలా ఉండగా, మా ఇంటి బంగారం సినిమాతో సమంత మరో విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ సినిమా విజయోత్సాహంలో భాగంగా ఆమె చేసిన ఈ ప్రేరణాత్మక వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు అభిమానులు, సినీ వర్గాలు మరియు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చర్చకు వస్తున్నాయి. అయితే సమంత వ్యాఖ్యల అసలు ఉద్దేశం ఏమిటన్నది ఆమె స్వయంగా స్పందిస్తేనే పూర్తి స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.