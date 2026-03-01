English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Trisha Krishnan: త్రిష పేరుతోనే తన పార్టీ పేరు పెట్టుకున్న దళపతి విజయ్.. ఇదేమి పైత్యం రా బాబు..!

Trisha Krishnan: త్రిష పేరుతోనే తన పార్టీ పేరు పెట్టుకున్న దళపతి విజయ్.. ఇదేమి పైత్యం రా బాబు..!


Vijay Trisha 
తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ .. సినిమాలతో పాటు రాజకీయాల్లో కూడా తన హవా కొనసాగించడానికి సిద్ధమవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవల ఆయన రాజకీయ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. సినిమాల నుంచి నెమ్మదిగా తప్పుకుంటూ, పూర్తి స్థాయిలో పాలిటిక్స్‌పై ఫోకస్ పెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన పార్టీ పేరు, వ్యక్తిగత జీవితం.. గురించి సోషల్ మీడియాలో ఒక వార్త తెగ వినిపిస్తోంది.
విజయ్‌కు, హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్ కు మధ్య ప్రేమాయణం ఉందని చాలా ఏళ్లుగా గాసిప్స్ నడుస్తున్నాయి. వీరిద్దరూ కలిసి పలు సినిమాల్లో నటించడంతో.. ఈ వార్తలకు మరింత బలం చేకూరింది. అయితే ఈ రూమర్లపై ఇద్దరూ ఇప్పటివరకు స్పందించలేదు. అయినా సరే, నెటిజన్లు మాత్రం ఈ విషయం వదిలిపెట్టడం లేదు

ఇక మరోవైపు, విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన జరిగింది. ఆయన భార్య.. విజయ్ కి వేరే అమ్మాయితో సంబంధం ఉండటం వల్ల విరాకుల కోరుతున్నాను అంటూ స్టేట్మెంట్ విడుదల చేయటం.. ఈ రూమర్లకు మరింత ఊపొచ్చింది. దీంతో చాలామంది విజయ్..త్రిష లవ్ స్టోరీ నిజమే అంటూ ఫిక్స్ అయిపోయారు. అయితే ఇవన్నీ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా నిర్ధారణ కాని విషయాలే.  

ఈ క్రమంలో విజయ్ స్థాపించిన రాజకీయ పార్టీ పేరు TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) కూడా ఈ గాసిప్స్‌కు కొత్త మలుపు ఇచ్చింది. త్రిష పూర్తి పేరు త్రిష కృష్ణన్. నెటిజన్లు ఇప్పుడు దీనిని విజయ్ పేరుతో కలిపి, “Trisha – Vijay – Krishnan అంటే TVK” అంటూ ట్విట్టర్‌లో పోస్టులు వైరల్ చేస్తున్నారు. చూశారా… పార్టీ పేరులో కూడా త్రిష పేరు ఉంది..అంటూ సరదాగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. కొందరు దీనిని జోక్‌గా తీసుకుంటే, మరికొందరు మాత్రం ఇది చాలా ఓవర్ థింకింగ్.. అంటూ మండిపడుతున్నారు.  

సినిమాల విషయానికి వస్తే, విజయ్ చివరి సినిమా జననాయగన్ ఇంకా విడుదల కావాల్సి ఉంది. సెన్సార్ సమస్యల కారణంగా ఈ సినిమా జనవరిలో రావాల్సి ఉండగా ఆలస్యమైంది. రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉన్న విజయ్, ఈ సినిమాతో ఎలాంటి ఫేర్‌వెల్ ఇస్తాడో చూడాలి.

