Trisha: విజయ్‌కు ఓటు వేసిన త్రిష.. ప్రూఫ్ ఇదే అంటూ వీడియో వైరల్

Trisha:తమిళనాడులో జరిగిన తాజా ఎన్నికలు ఈసారి ఎంతో ఉత్సాహంగా జరిగాయి. సాధారణ ప్రజలతో పాటు సినీ ప్రముఖులు కూడా పోలింగ్ కేంద్రాలకు వెళ్లి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ముఖ్యంగా నటులు విజయ్, త్రిష, రజనీకాంత్, అజిత్ కుమార్, కమల్ హాసన్ వంటి వారు ఓటు వేసి ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించారు.
ఈ నేపథ్యంలో త్రిషకు సంబంధించిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియో చూసిన కొందరు నెటిజన్లు “త్రిష విజయ్‌కు ఓటు వేసింది” అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అయితే నిజానికి ఆ వీడియోలో త్రిష ఎవరికీ ఓటు వేసిందని చెప్పలేదు. ఆమె సాధారణంగా తన తల్లితో కలిసి చెన్నైలోని పోలింగ్ బూత్‌కు వెళ్లి ఓటు వేసింది.  

త్రిష మీడియాతో మాట్లాడినప్పుడు రాజకీయాల గురించి ఏ వ్యాఖ్యలు చేయకుండా, ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా ఓటు వేయాలని మాత్రమే చెప్పింది. “ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి” అనే సింపుల్ మెసేజ్ ఇచ్చింది.   

కానీ సోషల్ మీడియాలో మాత్రం త్రిష.. ఓట్ వేసి బయటికి వచ్చి అటు ఇటు చూస్తున్న వీడియో షేర్ చేస్తూ అందరూ.. త్రిష విజయ్ కి ఓటు వేసింది ఆయన కోసమే వెతుకుతున్నట్టు ఉంది అని కామెంట్  పెడుతున్నారు.    

విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితంపై కూడా అనేక వార్తలు వచ్చాయి. ఆయన భార్య సంగీత ఈ మధ్యనే అతనికి డ్రైవర్ అప్లై చేసిన సంగతి తెలిసిందే. వేరే అమ్మాయితో ఉన్న సంబంధం వల్లే తాను ఇలా చేస్తున్నానని కూడా చెప్పుకొచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో త్రిషతో ఆయనకు సంబంధం ఉందని కూడా వార్తలు గట్టిగా వినిపిస్తున్నాయి.   

ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు త్రిష వీడియో వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది. ఇక ఈ ఎన్నికల రిజల్ట్స్ కోసం అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు.

