Super Star Rajinikanth: తన అభిమానులకు ఎల్లప్పుడూ సూపర్ స్టార్గా ఉండే నటుడు రజనీకాంత్. అయితే తలైవా ఒకానొక సమయంలో తన కంటే 17 ఏళ్లు చిన్న వయస్సున్న.. ఓ స్టార్ హీరోయిన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నడన్న వార్త.. ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్గా మారింది. ఇంతకీ ఆ నటి ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్.. తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో అగ్రనటుడు. 50 ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఇప్పటి హీరోలకు సమానంగా అదే ఉత్సాహంతో నటిస్తున్నారు. ఇక ఇటీవలే రిలీజ్ అయిన రజనీకాంత్ కూలీ సినిమా కూడా హిట్ అయింది. అయితే ఇప్పుడు తలైవా గురించి ఓ పాత న్యూస్ వైరల్గా మారింది.
అయితే రజనీకాంత్ ఇప్పుడు ఉన్నదాని కంటే తన యంగ్ ఏజ్లో చాలా స్టైలిష్గా ఉండేవాడు. అప్పుడప్పుడు కొంతమంది హీరోయిన్స్తో ఆయన ప్రేమలో ఉన్నారని చాలా పుకార్లు కూడా వచ్చేవి.
రజనీకాంత్ 1986 నుండి 1989 వరకు తనతో కలిసి 4 సినిమాల్లో నటించిన హీరోయిన్ అమలతో ప్రేమలో ఉన్నారనే వార్తలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. రజనీకాంత్ తన భార్య లతను పెళ్లి చేసుకోకముందు అమలతో ప్రేమలో పడ్డారని పుకార్లు వచ్చాయి. అయితే వారిద్దరూ దీనిని ధృవీకరించలేదు.
ఇక ఆ సమయంలో అమల వయసు 19 సంవత్సరాలు కాగా.. రజనీకాంత్ కంటే 17 సంవత్సరాలు చిన్నది. కానీ దీనిపై ఒక ప్రముఖ దర్శకుడు జోక్యం చేసుకుని.. రజనీకాంత్తో ఇవన్నీ ఆపమని సలహా ఇచ్చాడంట.
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ఇప్పుడు తన భార్య, ఇద్దరు కూతుర్లతో.. అమల కూడా హీరో నాగార్జునను వివాహం చేసుకొని తన ఫ్యామిలీతో సంతోషంగా ఉన్నారు.