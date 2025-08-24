Standing Ganesh Statue: ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తయిన గణేశుడి విగ్రహం ఎక్కడుందో తెలుసా..? మన దేశంలో మాత్రం కాదు..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

World's Tallest Ganesh Statue: భారతదేశం అనేక సంస్కృతులు భాషలు సంప్రదాయాలు కలిగిన దేశం. ఇక్కడ ప్రతి రాష్ట్రానికి తనదైన చరిత్ర, వంటకాలు, పండుగలు ఉన్నాయి. ప్రజలు గణేశుడు, శ్రీరాముడు, శివుడు వంటి దేవుళ్లను ఆరాధిస్తారు. ఇవి దేశం యొక్క ఆధ్యాత్మిక సంపదను చూపిస్తాయి. ఇప్పుడు దేశమంతా వినాయక చవితి కోసం ఎదురుచూస్తోంది. ఈ పండుగ రోజున ప్రజలు గణేశుడి విగ్రహాలకు పూజలు చేస్తారు. మరి ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన గణేశుడి విగ్రహం ఎక్కడ ఉందో తెలుసా..? మన దేశంలో మాత్రం కాదు. మరి ఎక్కడ ఉంది..? ఆ  విశేషాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
గణేశుడి ఉత్సవాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాల్లో జరుగుతాయి. ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన గణేశుడి విగ్రహం భారతదేశంలో కాదు.. థాయ్‌లాండ్‌లో ఉంది. ఈ విగ్రహం ఎత్తు 128 అడుగులు. థాయ్‌లాండ్‌లోని చాచోఎంగ్‌సావో నగరంలోని ఖ్లాంగ్ ఖుయాన్ గణేశ్ ఇంటర్నేషనల్ పార్క్‌లో.. ఈ విగ్రహాన్ని 2012లో నిర్మించారు. కాంస్యంతో తయారు చేసిన ఈ భారీ విగ్రహాన్ని నిర్మించడానికి నాలుగు సంవత్సరాలు పట్టింది.  

854 కంచు ముక్కలతో ఈ విగ్రహాన్ని తయారు చేశారు. ఇది 40,000 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉంది. బాంగ్ పాకాంగ్ నది ఒడ్డున ఉన్న ఈ విగ్రహం రహదారి నీటి మార్గంలో ప్రయాణించే వారికి కనిపిస్తుంది. ఈ విగ్రహంలో గణేశుడు నాలుగు చేతులతో ఉంటాడు. ఒక చేతిలో పనస, మరొక చేతిలో చెరకు, మూడో చేతిలో అరటిపండు, నాలుగో చేతిలో మామిడి పండు ఉంటాయి.  పనస సమృద్ధిని, చెరకు ఆనందాన్ని, అరటిపండు పోషణను, మామిడి జ్ఞానాన్ని సూచిస్తాయి.   

తలపై తామర పుష్పం కిరిటీం, మధ్యలో ఓం చిహ్నం ఉండడం ఈ విగ్రహం ప్రత్యేకత. ఆయన అడుగు దేశం ముందుకు సాగడాన్ని చూపిస్తుంది. ఇక తామర కిరీటం జ్ఞానాన్ని సూచిస్తుంది. విగ్రహం పైభాగంలో ఉన్న ఓం.. గణేశుడు రక్షకుడని గుర్తుచేస్తుంది.   

థాయ్‌లాండ్‌లో గణేశుడిని జ్ఞానం విజయం రక్షణకు చిహ్నంగా ఆరాధిస్తారు. ప్రజలు తమ ఇళ్లలో విశ్వవిద్యాలయాలలో కార్యాలయాలలో గణేశుడి విగ్రహాలు చిత్రాలు ఉంచుతారు. ఇది అదృష్టం ఆశీర్వాదాలు తెస్తుందని నమ్ముతారు. థాయ్‌లాండ్‌లో గణేశుడి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి.  

ఈ పార్క్‌లో మరో మూడు పెద్ద గణేశ విగ్రహాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ విగ్రహం ఆధునిక ఇంజనీరింగ్‌కు గొప్ప ఉదాహరణే కాదు.. దైవిక ఆశీర్వాదాలకు చిహ్నంగా నిలుస్తుంది. ఈ ప్రదేశం పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తుంది. ఈ గణేశ విగ్రహం విశ్వాసం ఐక్యత దైవిక శక్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇది మానవ సృజనాత్మకత భక్తి ద్వారా సాధించిన గొప్పతనాన్ని సరిహద్దులను అధిగమించి ప్రజలను ఏకం చేసే గణేశుడి విశ్వవ్యాప్త ఆకర్షణను చూపిస్తుంది.  

