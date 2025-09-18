English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Allu Arjun. అప్పట్లోనే అల్లు అర్జున్ సినిమాలో రేవంత్ రెడ్డి…ఈ విషయం గమనించారా..?

Revanth Reddy In Allu Arjun Movie : పుష్ప సినిమాతో అల్లు అర్జున్ పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరోగా మారిపోయారు. అయితే అంతకుముందు కూడా తెలుగులో అయిన ఎంతటి స్టార్ హీరోగా కొనసాగుతూ ఉందిన్నారో మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే చాలా రోజుల క్రితమే అల్లు అర్జున్ సినిమాలో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కనిపించడం ప్రస్తుతం అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది..
ఆర్య సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్న అల్లు అర్జున్ ఆ తర్వాత వరసగా.. అవకాశాలు అందుకుంటూ.. తనదైన నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకత్తుకుంటూ స్టార్ హీరోగా ఎదిగారు. 

ఇక అలా వైకుంఠపురం తో తెలుగు ఇండస్ట్రీ బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్న ఈ హీరో ఆ తరువాత పుష్ప సినిమాతో ఏకంగా పాన్ ఇండియా బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్నారు. 

అయితే అల్లు అర్జున్ నటించిన గత చిత్రాలలో ఒక సినిమా అయిన పరుగు.. అప్పట్లో బాగానే ఆడింది. ఇక ఈ సినిమాలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కనిపించడం ప్రస్తుతం అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. 

తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో క్లిప్ తెగ వైరల్ అవుతుంది.. ఈ క్లిప్ లో అల్లు అర్జున్ హీరోయిన్ బస్ స్టాండ్ లో కూర్చొని ఉంటే.. ఒక డైలాగ్ చెపుతారు. అయితే అక్కడ హీరోయిన్ వెనుక మనకు రేవంత్ రెడ్డి కనిపిస్తారు..            View this post on Instagram                       A post shared by upmalife (@upma_life_14)

రేవంత్ రెడ్డి నిజంగానే అక్కడ ఉండకపోయినా ఆయన పోస్టర్ ఉంటుంది. దీంతో అందరూ అల్లు అర్జున్ సినిమాలో రేవంత్ రెడ్డి పోస్టర్ అప్పట్లోనే ఉంది అంటూ.. ఆ వీడియోని కాస్త వైరల్ చేస్తున్నారు.

