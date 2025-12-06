English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • KL Rahul: కేఎల్‌ రాహుల్ ఫిట్‌నెస్‌ సీక్రెట్ దోశ.. రోజుకు ఎన్ని దోశలు తింటాడో తెలుసా?

KL Rahul: కేఎల్‌ రాహుల్ ఫిట్‌నెస్‌ సీక్రెట్ దోశ.. రోజుకు ఎన్ని దోశలు తింటాడో తెలుసా?

Did Dosa Is Secret Of KL Rahul Fitness And Healthy Life: భారత క్రికెట్‌ జట్టులో అత్యుత్తమ ఆటగాడు కేఎల్‌ రాహుల్‌. యవ్వనంగా.. చూడచక్కని రూపంతో ఉండే రాహుల్‌ ఆరోగ్య రహాస్యం తెలుసా..? 33 ఏళ్ల వయసులో ఫిట్‌గా కొనసాగుతున్న కేఎల్‌ రాహుల్‌ ఫిట్‌నెస్‌ స్టోరీ తెలుసుకుందాం.
భారత యువ క్రికెటర్‌.. ప్రస్తుత వన్డే జట్టు కెప్టెన్‌ కేఎల్‌ రాహుల్ అద్భుతంగా ఆడుతూ ప్రేక్షకులకు చక్కటి వినోదం అందిస్తున్నాడు. గతేడాది వివాహం చేసుకున్న ఈ స్టార్‌ బ్యాటర్‌ ఆరోగ్య రహాస్యం ఏమిటో తెలుసుకుందాం. యవ్వనంగా.. హుషారుగా ఉండే కేఎల్‌ రాహుల్ పాటించే ఆరోగ్య సూత్రాలు ఇవే.

తన ఫిట్‌నెస్‌, ఆరోగ్య జీవనంపై ఇటీవల కేఎల్‌ రాహుల్‌ ఓ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు. ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కన్నడ క్రికెట్‌ స్టార్‌ పంచుకున్నాడు. వాటిలో దోశ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆసక్తికంగా నిలిచాయి. అతడి ఆరోగ్యంలో దోశ ఉందని చెప్పాడు.

తాను ఎంత తినాలనేది అనే కొలతలను చూసుకుని తింటానని కేఎల్‌ రాహుల్‌ తెలిపాడు. ఆహారంలో చక్కెరను దాదాపుగా దూరం చేశాడు. చక్కెరను వీలైనంత దూరంగా ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పాడు. 'మైదా, గోధుమ పదార్థాలు కూడా దూరం చేస్తా. పూర్తిగా మానేశానని కాదు. కానీ అప్పుడప్పుడు పిజ్జా తింటా' కేఎల్‌ రాహుల్‌ తన భోజన వివరాలు వెల్లడించాడు.

ఒక రోజులో కేలరీల సంఖ్య ఒకటి ఉంటుందని.. దానిని ఖర్చు పెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తానని కేఎల్‌ రాహుల్‌ తెలిపాడు. ఏదైనా తినాలనిపిస్తే తాను తింటానని.. తనకు భారతీయ వంటకాలు చాలా ఇష్టమని కేఎల్‌ రాహుల్ ప్రకటించాడు.

'ఉదయం టిఫిన్‌గా దోశ, భుర్జీ లేదా గుడ్లు తీసుకుంటా. నేను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు దోశ చాలా ఇష్టంగా తింటా. వారంలో 6 రోజులు కూడా గుడ్డుతో కలిపి ఎగ్‌ దోశ తింటా' అని ఆ ఇంటర్వ్యూలో కేఎల్ రాహుల్ వివరించాడు. 

33 ఏళ్ల కేఎల్‌ రాహుల్‌ గతేడాది అతియా శెట్టిని వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. వారికి ప్రస్తుతం ఓ బాబు ఉన్నాడు. ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్న కేఎల్‌ రాహుల్‌ అటు క్రికెట్‌లోనూ.. ఇటు వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ ఆనందంగా ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం దక్షిణాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్‌లో రాహుల్ అద్భుతంగా ఆడుతున్నాడు.

