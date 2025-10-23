Realme Narzo 80x 5G vs Poco M7 Plus 5G: ఈ రెండిటిలో ఏది బెస్ట్ మొబైల్‌?

Realme Narzo 80x 5G vs Poco M7 Plus 5G: Realmeతో పాటు Poco స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేసేందుకు చాలా మంది ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే, పోకో M7 ప్లస్ 5జీ, రియల్మీ నార్జో 80ఎక్స్ 5జీ మొబైల్స్లో ఏ మొబైల్ మంచిదో? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Realme Narzo 80x 5G vs Poco M7 Plus 5G: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీలు Pocoతో పాటు Realmeకి సంబంధించిన మొబైల్ సేల్స్ పోటాపోటీగా నడుస్తున్నాయి. యువత ఈ రెండు కంపెనీలకు సంబంధించిన మొబైల్స్ని ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అతి తక్కువ ధరల్లోనే ఎక్కువ ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల చాలామంది వీటినే కొనుగోలు చేసేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపుతూ ఉండడం విశేషం.
ముఖ్యంగా రెండు బ్రాండ్లలో పోకో M7 ప్లస్ 5జీ, రియల్మీ నార్జో 80ఎక్స్ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్స్కి మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్స్ను చాలా మంది కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే, ఈ రెండు మొబైల్స్ ఫీచర్స్, స్పెషిఫికేషన్స్ మధ్య తేడాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ పోకో M7 ప్లస్ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ 6.9 అంగుళాలు డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 144 Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7000 mAh భారీ బ్యాటరీతో లభిస్తోంది. ఇది భారీ బ్యాటరీ లైఫ్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఇక రియల్మీ నార్జో 80ఎక్స్ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకమైన 6000 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతోంది. దీంతో పాటు 33W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే రియల్మీ నార్జో 80ఎక్స్ 5జీ 45W వేగవంతమైన ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ లభిస్తుంది.
ఈ రియల్మీ నార్జో 80ఎక్స్ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ IP68/IP69 రేటింగ్తో లభిస్తోంది.. దీని వల్ల ధూళితో పాటు నీటి నిరోధకతను అడ్డుకుంటుంది. ఇక పోకో M7 ప్లస్ 5జీ మొబైల్ IP64 రేటింగ్ మాత్రమే కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ప్రాసెసర్ వివరాల్లోకి వెళితే.. రియల్మీ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 చిప్సెట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. పోకో M7 ప్లస్ 5జీలో క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 6స్ జెన్ 3 చిప్సెట్ను కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి మంచి ప్రాసెసర్ మొబైల్ కావాలనుకునేవారు Realme మొబైల్ కొనొచ్చు.
పెద్ద డిస్ప్లేతో పాటు భారీ 7000 mAh బ్యాటరీని కలిగిన మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు పోకో ఎం7 ప్లస్ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ మంచి ఛాన్స్. రియల్మీ నార్జో 80ఎక్స్ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కలిగి ఉంటుంది. కొంచెం మెరుగైన ప్రాసెసర్ కోరుకునే వారికి పోకో ఎం7 ప్లస్ 5జీ మంచి ఎంపిక..