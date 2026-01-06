Digbala Raja yoga Effect 2026: దిగ్బల రాజయోగం.. ఈ రాశులకు సంక్రాంతి నుంచి పట్టిందల్లా బంగారమే.. మీరున్నారా..?

Digbala Raja yoga Effect on Sankrati festival: సంక్రాంతి పండగను జరుపుకునేందుకు ప్రతి ఒక్కరు ఏర్పాట్లలో బిజీ అయిపోయారు. అయితే.. అత్యంత అరుదుగా సంక్రాంతి పండగ వేళ ఈసారి దిగ్బల రాజయోగం ఏర్పడబోతుంది. దీని ప్రభావంతొ కొన్నిరాశుల వారిజీవితాల్లో పెనుమార్పులు సంభవించబోతున్నాయి.
జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం కొన్నియోగాలు జీవితంలో పెనుమార్పులకు కారణమౌతాయి. రాజు పెదవాడిగాను, పెదవాడు రాజుగానుమారిపోతారు. గజకేసరి యోగం, పారిజాత యోగం, దిగ్బల రాజయోగంలను వీటిలో ప్రధానమైనవని చెప్పుకొవచ్చు.
అయితే సంక్రాంతి పండగను మనం జనవరి 14 నుంచి 16వరకు జరుపుకొబోతున్నాం. భోగి, సంక్రాంతి, కనుమలను మూడు రోజులు జరుపుకుంటాయి. అయితే.. దిగ్బల రాజయోగం అనేది సంక్రాంతి వేళ ఏర్పడబోతుంది. దీనిలో ముఖ్యంగా శని, శుక్రుడు, మంగళ గ్రహలు ఒకే సరళ రేఖపై వస్తున్నారు. దీనితో ఈ బలమైన దిగ్బల రాజయోగం ఏర్పడుతుంది.
ఈ యోగం వల్ల ద్వాద రాశులపై పెనుమార్పులు వస్తాయి. కొన్ని రాశులకు భారీ జాక్ పాట్ కల్గగా, మరికొన్ని రాశులకు మధ్యస్థంగాను, మిగతవారికి కొద్దిపాటి లాభాలు కల్గుతాయి.
ఈ రాశిలో బుధుడి సంచారం వల్ల ఈ రాశివారికి జూన్ మొదటి వారం వరకు దిగ్బల యోగం కలుగుతుంది. దీనివల్ల ఆదాయ వృద్ధికి ఏ ప్రయత్నం తలపెట్టినా సత్ఫలితాలనిస్తుంది. షేర్లు, స్పెక్యులే షన్లు అంచనాలకు మించి లాభిస్తాయి. కొద్ది శ్రమతో ధన లాభాలు కలుగుతాయి. వ్యక్తిగత సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగా మెరుగుపడుతుంది. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం లభిస్తుంది. మీరు పనిచేసే సంస్థలకు మీ వల్ల లాభాలు కలుగుతాయి. నైపుణ్యాలు వృద్ది చెందుతాయి.
ఈ రాశి వారికి సంతానం విషయంలో శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు కన్పిస్తున్నాయి. ఆర్థిక సమస్యలు తీరతాయి. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి.రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో భారీగా లాభాలను గడిస్తారు. వీరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లభిస్తుంది. రాజకీయాల్లో రాణిస్తారు. లాటరీలు తగిలే చాన్సులు కన్పిస్తున్నాయి. సంఘంలో పేరు, ప్రఖ్యాదులు పెరుగుతాయి. సోదరుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో లాభాలు బాగా వృద్ధి చెందుతాయి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
ఈ రాశుల వారికి గత కొంతకాలంలో ఏర్పడిన వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు దూరమౌతాయి. కోర్టు కేసుల్లో విజయాలను సాధిస్తారు. మీ వ్యక్తిగతమైన పనుల్ని పూర్తి చేస్తారు. మొండిబాకీలు వసులూ అవుతాయి. లగ్జరీ లైఫ్ ను అనుభవిస్తారు. సొంతింటి కల సాకారం అవుతుంది. ( ఈ స్టోరీ సోషల్ మీడియా వైరల్ కంటెంట్ ఆధారంగా రాయడం జరిగింది. జీ తెలుగు దీనికి బాధ్యత వహించదు.)