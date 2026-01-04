Sankranthi Releases 2026: సంక్రాంతి సీజన్ అంటేనే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో పెద్ద హడావుడి ఉంటుంది. ఈ పండుగకు ఎక్కువగా స్టార్ హీరోల సినిమాలు విడుదలవుతుంటాయి. ఎవరి సినిమాకు ఎక్కువ థియేటర్లు వస్తాయో.. ఎవరు టాప్లో నిలుస్తారో అనే పోటీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటి సమయంలో మధ్యలో ఒక డబ్బింగ్ తమిళ సినిమా వస్తే.. సహజంగానే తెలుగు హీరోల అభిమానులకు కొంత అసహనం కలుగుతుంది. అదే పని ఒక తెలుగు నిర్మాత చేస్తే.. విమర్శలు మరింత ఎక్కువ అవుతాయి.
కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఇలాంటి సంఘటనే జరిగింది. చిరంజీవి..బాలకృష్ణ వంటి స్టార్ హీరోల సినిమాలు సంక్రాంతికి విడుదలవుతున్న సమయంలో.. ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు తలపతి విజయ్ నటించిన వారసుడు సినిమాను తెలుగులో భారీగా విడుదల చేశారు.
ఎక్కువ థియేటర్లు ఆ సినిమాకే.. కేటాయించడంతో అప్పట్లో దిల్ రాజుపై పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వచ్చాయి. తెలుగు సినిమాలను పక్కన పెట్టి.. తమిళ సినిమాను ప్రోత్సహించారని చాలా మంది అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
ఇప్పుడు మళ్లీ అదే తరహా పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. ఈ సంక్రాంతికి దాదాపు ఐదు తెలుగు సినిమాలు రిలీజ్కు రెడీ అవుతుండగా..మరోవైపు తలపతి విజయ్ నటించిన జన నాయగన్ సినిమా కూడా విడుదల కాబోతోంది. దీంతో ఈసారి కూడా దిల్ రాజు విజయ్ సినిమాకు మద్దతిస్తారా అనే చర్చ మొదలైంది. అయితే ఈ అనుమానాలకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేలా దిల్ రాజు.. తాజాగా ఒక షాకింగ్ పోస్ట్ షేర్ చేశారు.
తాను విడుదల చేసిన పోస్టర్లో.. ఈ సంక్రాంతికి ఎస్వీసీ బ్యానర్ నుంచి విడుదలయ్యే సినిమాల వివరాలను స్పష్టంగా తెలిపారు. చిరంజీవి హీరోగా నటించిన శంకర్ వరప్రసాద్.. శర్వానంద్ హీరోగా వచ్చిన నారీ నారీ నరు మురారి.. అలాగే నవీన్ పోలిశెట్టి హీరోగా నటించిన అనగనగా ఒక రాజు సినిమాలు మాత్రమే తమ బ్యానర్ నుంచి సంక్రాంతికి వస్తాయని వెల్లడించారు. ఈ లిస్ట్లో తలపతి విజయ్ సినిమా పేరు లేకపోవడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. SVC Release/Dil Raju Clarification: They are not part of the distribution for #JanaNayakudu. That said, the banner is distributing three Sankranthi releases. pic.twitter.com/Tsvib7qBCW — Gulte (@GulteOfficial) January 3, 2026
దీంతో ఈ సంక్రాంతికి తనకు విజయ్ సినిమాతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని దిల్ రాజు పరోక్షంగా చెప్పినట్టయింది. ఈ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడంతో సినీ వర్గాల్లో చర్చ మొదలైంది. ఇక ఇదే సమయంలో ప్రభాస్ నటించిన ది రాజా సాబ్, రవితేజ నటించిన భర్త మహాసయులకు విజ్ఞప్తి సినిమాలు కూడా సంక్రాంతి బరిలో ఉన్నాయి. మరి ఈ పోటీలో ఏ సినిమాలు విజయం సాధిస్తాయో చూడాలి.