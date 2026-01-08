Dimple Hayathi: ఈ హీరోయిన్ దాసరి నారాయణరావు మనవరాలు.. ఈమె నానమ్మ కూడా తెలుగులో సూపర్ స్టార్ హీరోయిన్..

Dimple Hayathi Family: భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి ద్వారా మరోసారి తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించబోతున్న హీరోయిన్ డింపుల్ హయతి. ఈమె ఎవరో ముంబై అమ్మాయి అనుకుంటే మాత్రం మీరు పప్పులో కాలేసినట్టే. ఈమె నానమ్మ అలానే తాత తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా గొప్ప వ్యక్తులు అని తనే స్వయంగా చెప్పడంతో.. ప్రస్తుతం అందరు ఆశ్చర్యపోతున్నారు
తెలుగు సినిమా చరిత్రలో చెరిగిపోని పేరు దాసరి నారాయణ రావు. దర్శకుడిగా, రచయితగా, నిర్మాతగా.. నటుడిగా ఆయన చేసిన సేవలు అమోఘం. కమర్షియల్ సినిమాలే కాకుండా సామాజిక స్పృహ ఉన్న చిత్రాలను కూడా తెరకెక్కించి ప్రేక్షకుల మనసులు గెలుచుకున్నారు. తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు దాసరి ఒక మార్గదర్శి అని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
దాదాపు 150కి పైగా సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించిన దాసరి, 50కి పైగా చిత్రాలను స్వయంగా నిర్మించారు. అంతేకాదు, 250కి పైగా సినిమాలకు కథ, మాటలు, పాటల రూపంలో తన వంతు సహకారం అందించారు. తాతా–మనవడు, స్వర్గం నరకం, మేఘసందేశం, మామగారు వంటి చిత్రాలు ఆయనకు ఎన్నో అవార్డులు తీసుకొచ్చాయి. ఎక్కువ సినిమాలు చేసిన దర్శకుడిగా గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో కూడా ఆయన పేరు నమోదు అయింది.
దాసరి నారాయణ రావు ఎంతోమంది కొత్త నటులు, సాంకేతిక నిపుణులను తెలుగు సినిమాకు పరిచయం చేశారు. పరిశ్రమలో నిలదొక్కుకునేలా వారికి అండగా నిలిచారు. అందుకే ఆయనను తెలుగు సినిమా పెద్దదిక్కు అని అభిమానులు ప్రేమగా పిలుచుకుంటారు. అనారోగ్య కారణాలతో 2017 మే 30న ఆయన కన్నుమూశారు. కానీ ఆయన చేసిన సినిమాలు, అందించిన విలువలు ఇప్పటికీ జీవిస్తూనే ఉన్నాయి.
ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసిన విషయం ఏమిటంటే..టాలీవుడ్లో క్రేజ్ ఉన్న హీరోయిన్ డింపుల్ హయతి ఆయన మనవరాలు కావడం. ఈ విషయాన్ని డింపుల్ స్వయంగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. తన తాత దాసరి నారాయణ రావు అని..తన నానమ్మ ప్రముఖ నటి ప్రభ అని ఆమె చెప్పారు. ఈ విషయం చాలా మందికి ఇప్పటివరకు తెలియకపోవడం విశేషం.
డింపుల్ హయతి గల్ఫ్ సినిమాతో హీరోయిన్గా పరిచయం అయ్యారు. ఆ తర్వాత గద్దలకొండ గణేష్ చిత్రంలో ప్రత్యేక పాటతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఖిలాడీ, రామబాణం వంటి సినిమాల్లో నటించారు. ప్రస్తుతం ఆమె రవితేజతో కలిసి బార్థమహాశయులకు విజ్ఞప్తి అనే సినిమాలో నటిస్తున్నారు.