Dimple Hayathi: ఎవరికి చెప్పకుండానే పెళ్లి చేసేసుకున్న తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్…అసలు విషయం బయటపెట్టిన పనిమనిషి..!

Star Heroine Marriage 
తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో.. రోజు ఏదో ఒక రూమర్ వినిపిస్తూనే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా హీరోయిన్స్ గురించి ఎక్కువగా వాళ్ల పెళ్లిళ్ల గురించి.. ఏదో ఒక వార్త సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ప్రముఖ హీరోయిన్ డింపుల్ హయాతి గురించి ఒక షాకింగ్ విషయం.. అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. 
 
గద్దలకొండ గణేష్, కిలాడీ లాంటి సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన హీరోయిన్..డింపుల్ హయాతి.. ఈ హీరోయిన్ గురించి తాజాగా ఒక వార్త ఇన్స్టాగ్రామ్ లో తెగ ట్రెండ్ అవుతూ.. అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.   

పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే ఒక ఇంస్టాగ్రామ్ వీడియోలో ఒక తెలియని వ్యక్తి ఒక వీడియోని షేర్ చేసింది. ఆ వీడియోలో ఒక పెద్ద ఇల్లు చూపిస్తూ అది హీరోయిన్ డింపుల్ హయాతి ఇల్లు అని చెప్పడమే కాకుండా.. తను అక్కడ ఒక పని మనిషిని పెట్టించానని కూడా తెలిపింది..

మొదటి రెండు రోజులు బాగానే చూసుకున్నారని.. అలానే ఆ పనిమనిషిని కుక్కను చూడడానికి పెట్టుకున్నారని.. కానీ రెండు రోజుల తర్వాత నుంచి డింపుల్ హయాతి అలానే ఆమె భర్త పనిమనిషిని.. ఏవేవో మాటలు అని ఆఖరికి డబ్బులు ఇవ్వకుండానే పంపించేసారని తెలిపింది.              View this post on Instagram                       A post shared by Sathyam Tv Digital (@sathyamtvdigital)

అయితే ఈ వీడియో చూసిన వారందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అసలు డింపుల్ హయాతికి పెళ్లెప్పుడు అయింది.. అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. మరికొందరేమో ఎవరికి చెప్పకుండానే ఈ హీరోయిన్ పెళ్లి చేసుకుందాం అని తమ అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

అంతేకాదు ఈ వీడియోలో డింపుల్ భర్త లాయర్ అని కూడా చెప్పింది ఆ వీడియో తీసిన వ్యక్తి. ఇక ఈ వీడియో పైన ఇప్పటికీ కూడా ఈ హీరోయిన్ స్పందించకపోవడం గమనర్హం.

