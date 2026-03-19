Dinesh Karthik: మరోసారి తండ్రైన క్రికెటర్ దినేశ్ కార్తీక్‌.. పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన దీపికా పల్లికల్

Dinesh Karthik: టీమిండియా మాజీ వికెట్ కీపర్, బ్యాటర్ దినేశ్ కార్తీక్ మరోసారి తండ్రి అయ్యాడు. అతడి భార్య, స్క్వాష్ స్టార్ ప్లేయర్ దీపికా పల్లికల్ పండంటి ఆడ బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఈ విషయాన్ని దినేష్, దీపిక జోడీ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్వయంగా వెల్లడించింది. తమ పాపకు రాహా అని పేరును పెట్టినట్లు చెప్పుకొచ్చింది.
భారత మాజీ వికెట్ కీపర్, బ్యాటర్ దినేష్ కార్తీక్, స్క్వాష్ స్టార్ దీపిక పల్లికల్ దంపతులు తమ కుటుంబంలోకి కొత్త సభ్యురాలిని ఆహ్వానించారు. ఈ దంపతులకు ఆడబిడ్డ పుట్టిన సందర్భంగా ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో ఈ గుడ్న్యూస్ను షేర్ చేసుకున్నారు. తమ కుమార్తెకు 'రాహా పల్లికల్ కార్తీక్' అని పేరు పెట్టినట్లు వెల్లడించారు.
ఇక పాప పుట్టిన విషయాన్ని దీనేష్ కార్తీక్, దీపికా జంట సోషల్ మీడియా వేదికగా తెలియజేశారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న సెలబ్రిటీలు, ఫ్యాన్స్ దీపిక, కార్తీక్లకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. విరాట్ కోహ్లీ, సానియా మీర్జా, శిఖర్ ధావన్లు సైతం శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన వారిలో ఉన్నారు.
2015 ఆగస్టు 18న ఈ జంట వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. హిందూ, క్రైస్తవ సంప్రదాయాల ప్రకారం జరిగిన వారి వివాహం విశేషంగా నిలిచింది. 2021లో వీరికి ఇద్దరు మగ కవల పిల్లలు పుట్టారు.. వారి పేర్లు కబీర్, జియాన్గా నామకరణం చేశారు. ఇప్పుడు 40 ఏళ్ల వయసులో డీకే థర్డ్ టైమ్ తండ్రి అయ్యాడు.
కాగా క్రికెట్కి వీడ్కోలు పలికిన దీనేష్ కార్తీక్.. ప్రస్తుతం కామెంటేటర్, కోచ్గా మాత్రమే కొనసాగుతున్నాడు. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టుకి బ్యాటింగ్ కోచ్గా డీకే వ్యవహరిస్తున్నాడు.
ఇక దీపికా పల్లికల్ విషయానికి వస్తే.. ఆమె చివరగా ఆసియాగేమ్స్-2023లో మిక్సిడ్ డబుల్స్లో గోల్డ్ మెడల్ తో మెరిసింది. అంతకు ముందు వరల్డ్ డబుల్స్ ఛాంపియన్ షిప్-2022లో రెండు స్వర్ణ పథకాలు సాధించింది. దీంతో ఆమె సేవలకుగాను ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆమెను పద్మశ్రీతో సత్కరించింది.