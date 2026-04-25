Dipika Kakar Health News: బిగ్బాస్ రియాలిటీ షో ద్వారా కోట్లాది మందిని అలరించిన ఓ నటి ఇప్పుడు ఆస్పత్రి ఐసీయూలో ఉంది. గత కొన్ని నెలలుగా అనారోగ్య సమస్యలతో పోరాడుతున్న ఈ నటి.. తాజాగా ఆస్పత్రిలో ప్రాణాపాయస్థితిలో ఉంది. ఇంతకీ ఆ నటి ఎవరు? ఏం జరిగింది అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బిగ్బాస్ రియాలిటీ షో ద్వారా కోట్లాది మందిని అలరించిన ఓ నటి ఇప్పుడు ఆస్పత్రి ఐసీయూలో ఉంది. గత కొన్ని నెలలుగా అనారోగ్య సమస్యలతో పోరాడుతున్న ఈ నటి.. తాజాగా ఆస్పత్రిలో ప్రాణాపాయస్థితిలో ఉంది. ఇంతకీ ఆ నటి ఎవరు? ఏం జరిగింది అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రముఖ బుల్లితెర నటి దీపికా కక్కర్ ప్రస్తుతం తన జీవితంలో డౌన్ఫాల్ను ఎదుర్కొంటున్నారు. గత కొన్ని నెలలుగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఈ నటి.. ఇప్పుడు ఐసీయూలో ఆరోగ్యం ఆందోళనకర పరిస్థితిలో ఉంది. ఆమెకు సంబంధించిన ఆరోగ్య పరిస్థితిని ఆమె భర్త నటుడు షోయబ్ ఇబ్రహీం తన యూట్యూబ్ వ్లాగ్ ద్వారా పంచుకున్నారు.
షోయబ్ తాజాగా విడుదల చేసిన ఓ వీడియో ప్రకారం.. తన భార్య ఆరోగ్యం గురించి పలు అప్డేట్లను పంచుకున్నారు. దీపిక ఎంఆర్ఐ రిపోర్ట్లో చిన్నసైజ్ పరిమాణంలో రెండు కణితులు ఉన్నట్లు తేలింది. ప్రస్తుతం అవి చిన్నగా రూపంలో కనిపించినా.. వైద్యుల సూచన మేరకు ప్రస్తుతం ఎలాంటి సర్జరీ అవసరం లేదని చెప్పారు. కానీ, ఆ కణితులను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని వైద్యులు సూచించినట్లు షోయబ్ ఇబ్రహీం చెప్పుకొచ్చాడు. క్రమం తప్పకుండా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకుంటూ ఉండాలని వైద్యులు సూచించినట్లు తెలిపాడు.
అయితే ఆ వీడియోలో నటి దీపికా కక్కర్ స్వయంగా తన అనారోగ్యం గురించి మాట్లాడింది. "కణితులు చాలా చిన్నవిగా ఉండటంతో ప్రస్తుతం వాటికి ఎలాంటి ఆపరేషన్ అవసరం లేదని డాక్టర్లు చెప్పారు. కానీ, సమస్య ఇక్కడితో అయిపోలేదు. క్రమం తప్పకుండా దీని గురించి అవసరమైన పరీక్షలు చేయించుకుంటూ ఉండాలి."
"స్కానింగ్స్, చెకప్లతో మా జీవితం విసిగిపోయింది, శారీరకంగానే కాకుండా మానసికంగానూ మేము అలసిపోయాం. మాకు రూహన్ అనే చిన్న కొడుకు ఉండటంతో, ఆసుపత్రిని, మా కొడుకు సంరక్షణను రెండింటినీ చూసుకోవడం పెద్ద సవాలుగా మారింది" అని నటి దీపిక తన ఆవేదనను వ్యక్తం చేసింది.
దీపికా కక్కర్ ఇటీవల 'సెలబ్రిటీ మాస్టర్చెఫ్' అనే రియాలిటీ షోలో పాల్గొన్నారు. కానీ ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఆమె మధ్యలోనే షో నుండి వైదొలగాల్సి వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ కష్ట సమయంలో దీపిక, షోయబ్ ఒకరికొకరు అండగా నిలుస్తున్నారు. వారి అభిమానులు దీపిక త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు.