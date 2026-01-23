English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Soundarya: అది ఒకటి అడ్డం పెట్టుకొని బయటే స్నానం చేసింది..అందరం షాక్ అయ్యాం..సౌందర్య గురించి నటుడు కీలక వ్యాఖ్యలు

Heroine Soundarya : సావిత్రి తర్వాత తెలుగులో అంతటి పేరు సంపాదించుకున్న హీరోయిన్ సౌందర్య. పేరుకే కన్నడ నటి అయినా.మీతెలుగు సినిమాల్లో ఆమె సంపాదించుకున్న ఆదరణ అంతా ఇంతా కాదు. సౌందర్య మరణించి దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలు అవుతున్నా..ఇప్పటికీ ఆమె గురించి మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు. అది ఆమె నటనకు..వ్యక్తిత్వానికి దక్కిన గౌరవం అని చెప్పవచ్చు.
టాలీవుడ్‌లో అప్పటి టాప్ హీరోలందరితో కలిసి.. సౌందర్య ఎన్నో విజయవంతమైన సినిమాలు చేసింది. గ్లామర్ కంటే నటనకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చే పాత్రల్లో కనిపించి ప్రేక్షకుల మనసు గెలుచుకుంది. చీర కట్టు.. సంప్రదాయ పాత్రల్లో ఆమె కనిపిస్తే ఆ పాత్రకు ప్రాణం పోసినట్టే ఉండేది. అందుకే ఆమెకు భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఏర్పడింది.  

సౌందర్య గురించి తాజాగా దర్శకుడు దేవి ప్రసాద్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. ఒక పెళ్లి వేడుకలో సౌందర్యను చూసి, “ఈ అమ్మాయి హీరోయిన్ అయితే బాగుంటుంది” అని అనిపించిందట. అలా ఆమెను సినిమాల్లోకి తీసుకువచ్చామని తెలిపారు. అప్పటికే స్టార్ హీరోయిన్ అయినా కూడా.. సౌందర్యలో ఎలాంటి గర్వం ఉండేదికాదని ఆయన చెప్పారు. ఆమె ఎప్పుడూ ఒక మధ్యతరగతి అమ్మాయిలా అందరితో కలిసిపోయి ఉండేదట.  

ముఖ్యంగా చిలకపచ్చ కాపురం సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఒక సంఘటనను ఈ దర్శకుడు షేర్ చేయగా అది విని అందరు ఆశ్చర్యపడుతున్నారు. హోలీ సీన్ షూట్ చేసిన తర్వాత సౌందర్య స్నానం చేయాల్సి వచ్చిందంట. “అప్పట్లో కేరవాన్లు లేని రోజులు. ఒక చిన్న గ్రామంలో రేకులతో కప్పిన బాత్రూం ఉన్న ఇంటిని చూపించాను. ఒక్క మాట కూడా అనకుండా సౌందర్య అక్కడే స్నానం చేసి వచ్చేసింది. అంత పెద్ద స్టార్ అయినా ఎలాంటి ఇబ్బంది పడుకుందా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా అలా ప్రవర్తించింది,” అంటూ చెప్పకు వచ్చారు.

హైదరాబాద్ షూటింగ్‌ల సమయంలో కూడా ఆమె ఫైవ్ స్టార్ హోటళ్లలో కాకుండా.. ఒక చిన్న ఇంట్లో కుటుంబంతో కలిసి ఉండేదట.  ఇవన్నీ చూసి తాను చాలా ఆశ్చర్యపోయానని దేవి ప్రసాద్ చెప్పారు.

సౌందర్య రాజకీయాల్లోకి వెళ్లకపోయి ఉంటే బాగుండేదని ఆయన భావోద్వేగంగా చెప్పారు. ఆమె మరణ వార్త విన్నప్పుడు తనకు పెద్ద షాక్ తగిలిందన్నారు. సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఇది ఎప్పటికీ తీరని లోటే అని చెప్పకోచ్చారు.

