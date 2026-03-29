Mahesh Babu: బాలకృష్ణ సినిమా కోసం.. మహేష్ బాబుని కామెడీ చేసేసిన దర్శకుడు..!

Balakrishna NBK111: నందమూరి బాలకృష్ణ కొత్త సినిమా #NBK111పై సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తికరమైన విషయం వైరల్ అవుతుంది. ఈ సినిమాకు ఇప్పటికే మంచి హైప్ ముందుగా.. అభిమానులు కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్పై భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నారు. అయితే తాజాగా ఒక ట్విట్టర్ యూజర్ చేసిన కామెంట్ ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది.
బాలకృష్ణ సినిమా గురించి పోస్ట్ పేరుతో.. యూజర్ తన పోస్టులో, “మంచి హైప్ ఉన్న సినిమాని చెడగొట్టడం ఎలానో #NBK111 మేకర్స్ను చూసి నేర్చుకోవచ్చు” అని విమర్శించాడు. అంతేకాకుండా హీరోయిన్ ఎంపికపై కూడా కామెంట్ చేస్తూ, డింపుల్ హయాతిని తీసుకోవడం తప్పు నిర్ణయం అని చెప్పాడు. ఆమె బదులుగా రవీనా టండన్ను తీసుకుని ఉంటే బాగుండేదని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశాడు.
ఈ ట్వీట్ సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయింది. చాలా మంది దీనిపై స్పందించారు. కొందరు ఆ యూజర్ అభిప్రాయానికి మద్దతు ఇస్తే, మరికొందరు మాత్రం వ్యతిరేకించారు. ఇలా చర్చ కొనసాగుతున్న సమయంలో.. దర్శకుడు గోపీచంద్ మల్లినేని కూడా స్పందించారు.
గోపీచంద్ మల్లినేని ఆ ట్వీట్కు సీరియస్గా రిప్లై ఇవ్వకుండా, చాలా.. ఫన్నీగా స్పందించడం అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఆయన మహేష్ బాబు ఒక వీడియోను షేర్ చేశారు. ఆ వీడియోలో మహేష్ బాబు “నీకేమైనా చెప్పారా వాళ్లు? నాకేమీ చెప్పలేదు” అని చెప్పే డైలాగ్ ఉంది. ఈ వీడియోతో గోపీచంద్ మల్లినేని తన స్టైల్లో కౌంటర్ ఇచ్చారు. మొత్తానికి ఇలా మహేష్ బాబు కామెడీ వీడియో తో కౌంటర్ ఇచ్చారు దర్శకుడు.
ఈ రిప్లై చూసిన నెటిజన్స్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. గోపీచంద్ మల్లినేని ఇచ్చిన ఈ సరదా సమాధానం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆయన సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ను చాలామంది ప్రశంసిస్తున్నారు.
ఇక ముందు కూడా గోపీచంద్ మల్లినేని.. బాలకృష్ణ కలిసి చేసిన “వీరసింహారెడ్డి” సినిమా మంచి విజయం సాధించింది. ఆ సినిమాతో ఈ కాంబినేషన్కు మంచి పేరు వచ్చింది. అందుకే ఇప్పుడు వస్తున్న #NBK111పై కూడా అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.