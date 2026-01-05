English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Riddhi Kumar: రిధి కుమార్ పరువు మొత్తం తీసేసిన మారుతి.. ఆ అమ్మాయి సినిమాలో సైడ్ పాత్ర మాత్రమే అంటూ వ్యాఖ్యలు..!

Riddhi Kumar: రిధి కుమార్ పరువు మొత్తం తీసేసిన మారుతి.. ఆ అమ్మాయి సినిమాలో సైడ్ పాత్ర మాత్రమే అంటూ వ్యాఖ్యలు..!

Maruthi The Raja Saab: రాజా సాబ్ ఫ్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ జరిగిన దగ్గర నుంచి..రిధి కుమార్ పేరు ఎంతలా వినిపిస్తుందో అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఈ క్రమంలో దర్శకుడు.. మారుతి ఈ హీరోయిన్ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఆయన ఏమన్నారంటే..
 
1 /5

పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ది రాజా సాబ్ ఇప్పటికే భారీ అంచనాల మధ్య ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. ఈ సినిమాకు దర్శకుడు మారుతి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అయితే సినిమా ప్రమోషన్ల సమయంలో మారుతి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద దుమారం రేపుతున్నాయి.  

2 /5

ఈ సినిమాలో నటించిన కుమార్ ఇటీవల ఫ్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో.. ప్రభాస్ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. మూడు సంవత్సరాల క్రితం ప్రభాస్ తనకు ఒక చీర కొనిచ్చారని.. ఆ చీరను ఎంతో జాగ్రత్తగా దాచుకుని..ఈ ముఖ్యమైన ఈవెంట్‌కు కట్టుకున్నానని ఆమె చెప్పింది. ఈ మాటలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత రిధి కుమార్ పేరు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అయింది. టీవీ చానల్స్ కూడా ఆమెను వరుసగా ఇంటర్వ్యూలకు పిలవడంతో ప్రమోషన్లలో ఆమె బాగా కనిపించింది.

3 /5

ఈ క్రమంలో దర్శకుడు మారుతిని ఒక యాంకర్ కీలక ప్రశ్న అడిగారు. ఈ సినిమాలో ముగ్గురు హీరోయిన్ల పాత్రలు సమానంగా ఉంటాయా అని ప్రశ్నించగా.. ఆయన స్పష్టంగా సమాధానం చెప్పారు. నిధి అగర్వాల్.. మాళవిక మోహనన్… పాత్రలు సినిమాలో చాలా ముఖ్యమైనవని తెలిపారు. కానీ రిధి కుమార్ పాత్ర మాత్రం కేవలం.. సపోర్టింగ్ ఆర్టిస్ట్ స్థాయిలోనే ఉంటుందని చెప్పారు.

4 /5

అంతేకాదు..ఇంత చిన్న పాత్రకు రిధి కుమార్‌ను ఎందుకు ఎంపిక చేశారని యాంకర్ అడిగినప్పుడు..పెద్ద హీరోయిన్లను చిన్న పాత్రల్లో పెట్టడం కంటే, భవిష్యత్తులో పెద్ద హీరోయిన్ అయ్యే అవకాశమున్న వారిని.. తీసుకోవడం బెటర్ అనిపించిందని మారుతి సమాధానం ఇచ్చారు. అందుకే రిధి కుమార్‌ను ఈ పాత్రకు ఎంపిక చేశామని తెలిపారు.

5 /5

ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు రిధి కుమార్ అభిమానులను తీవ్రంగా నిరాశపరిచాయి. ఇప్పటివరకు సినిమా ప్రమోషన్లలో ఆమె పేరు ఎక్కువగా వినిపించగా.. ఒక్కసారిగా దర్శకుడే ఆమె పాత్ర చిన్నదని చెప్పడం ఆమె పరువును తీసినట్టుగా ఉందని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు.

Riddhi Kumar Riddhi Kumar The Raja Saab Maruthi The Raja Saab Prabhas Raja Saab Movie Riddhi Kumar Role In Raja Saab

Next Gallery

Kavya Maran: లగ్జరీ అంటే కావ్య పాపదే.. ఆమె గ్యారేజ్‌లో కోట్ల కోట్ల కార్లు ఇవే!