The Raja Saab Collections
ది రాజా సాబ్..నిన్న థియేటర్లలో విడుదలైంది. భారీ అంచనాలతో వచ్చిన ఈ సినిమా.. విడుదలైన మొదటి రోజే నెగటివ్ టాక్ను ఎదుర్కొంటోంది. ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న స్పందన ప్రకారం సినిమా ఆశించిన స్థాయిలో ఆకట్టుకోలేకపోయిందనే మాటలు ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో కూడా..డిజాస్టర్ టాక్..అనే పదం బాగా ట్రెండ్ అవుతోంది.
రాజా సాబ్ సినిమాలో ప్రభాస్ తన నటనతో మాత్రం ఫ్యాన్స్ను నిరాశపరచలేదు. కామెడీ టైమింగ్, బాడీ లాంగ్వేజ్, కొన్ని సీన్లలో ఆయన చేసిన ప్రయత్నం అభిమానులకు నచ్చింది. ముఖ్యంగా ప్రభాస్ను కొత్తగా చూపించాలనే ఆలోచన బాగానే ఉన్నా..ఆ ఆలోచనను పూర్తిగా స్క్రీన్ మీద చూపించడంలో సినిమా తడబడిందనే అభిప్రాయం వినిపిస్తోంది.
సినిమా ఫెయిల్యూర్కు ప్రధాన కారణంగా దర్శకుడు మారుతి.. కథనమే అని చాలా మంది అంటున్నారు. ఫాంటసీ–హారర్ జానర్ అంటూ చెప్పినా..కథలో స్పష్టత లేకపోవడం..సీన్ల మధ్య కనెక్షన్ కుదరకపోవడం వల్ల ప్రేక్షకులు బోర్ ఫీలయ్యారు. కామెడీ, హారర్, ఫాంటసీ అన్నీ కలపాలనే ప్రయత్నం చివరికి గందరగోళంగా మారిందని టాక్ నడుస్తోంది.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే దర్శకుడు మారుతి పార్ట్–2 గురించి మాట్లాడటం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. సినిమా చివర్లో పార్ట్–2 ఉంటుందని ప్రకటించడం, మీడియా ముందు కూడా అదే విషయాన్ని ధైర్యంగా చెప్పడం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇప్పుడే పార్ట్–2 మాటలు ఎందుకు? అని కొంతమంది ప్రశ్నిస్తుంటే.. మరి కొంతమంది అసలు మారుతికి ఈ ధైర్యం ఏంటి.. మొదటి పార్ట్ కి అభిమానులు మిమ్మల్ని ఇలా తిడుతున్నారు..మళ్ళీ సెకండ్ పార్ట్ అవసరం ఉందా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో దర్శకుడు మాత్రం కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు. మారుతి మాట్లాడుతూ..పార్ట్–2లో ఫాంటసీ ఎలిమెంట్ ఇంకా బలంగా ఉంటుందని..పెద్ద మాన్స్టర్ సీన్స్ ఉంటాయని తెలిపారు. క్లైమాక్స్ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుందని కూడా చెప్పారు. తాను యానిమేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చానని..అందుకే ఈ ప్రపంచాన్ని ఆస్వాదిస్తూ తీశానని అన్నారు.
కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న టాక్ చూస్తే..ప్రేక్షకులు పార్ట్–2పై పెద్దగా ఆసక్తి చూపడం లేదనే భావన ఉంది. ముందుగా పార్ట్–1లో చేసిన తప్పుల్ని గుర్తించి సరిదిద్దితేనే పార్ట్–2కి భవిష్యత్తు ఉంటుందని సినీ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు మాత్రం ..డిజాస్టర్ టాక్ మధ్య పార్ట్–2 ప్రకటన.. అనే విషయం సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చగా మారింది.