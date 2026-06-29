/Samantha diet: సమంత డైట్ రహస్యం బయటపెట్టిన నందినీ రెడ్డి.. రెండేళ్ల కఠినమైన జీవితం!

Samantha diet: సమంత సినీ ప్రయాణం గురించి దర్శకురాలు నందినీ రెడ్డి తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన ఆమె, సమంత నటిగా మాత్రమే కాకుండా వ్యక్తిగా కూడా ఎంతో మారిపోయిందని చెప్పారు. గతంలో కంటే ఇప్పుడు ఆమె మరింత ఆత్మవిశ్వాసంతో, క్రమశిక్షణతో ముందుకు సాగుతున్నారని తెలిపారు.
నందినీ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, ఓ బేబీ సినిమా సమయంలో ఉన్న సమంతకు, ఇప్పుడు ఉన్న సమంతకు చాలా తేడా కనిపిస్తోందన్నారు. కొత్త పాత్రలను స్వీకరించడంలో ఆమె చూపిస్తున్న ధైర్యం, కష్టపడే తత్వం తనను ఎంతో ఆకట్టుకుందని చెప్పారు. ముఖ్యంగా యాక్షన్ సన్నివేశాల కోసం సమంత ఎంతో కష్టపడి శిక్షణ తీసుకున్నారని వెల్లడించారు.
మా ఇంటి బంగారం సినిమాలో క్లైమాక్స్లో కనిపించే యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో సమంత స్వయంగా పాల్గొన్నారని నందినీ రెడ్డి చెప్పారు. డూప్లు లేదా ప్రత్యేక సాంకేతిక సహాయం లేకుండానే ఆమె కొన్ని క్లిష్టమైన స్టంట్లు పూర్తి చేశారని తెలిపారు. ఆమె అంకితభావం చూసి స్టంట్ బృందం కూడా ఆశ్చర్యపోయిందని అన్నారు.
సమంత ఆరోగ్యం గురించి కూడా నందినీ రెడ్డి ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. ఆటో ఇమ్యూన్ సమస్య కారణంగా దాదాపు రెండేళ్ల పాటు సమంత చాలా కఠినమైన యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డైట్ పాటించిందని చెప్పారు. రుచి, ఉప్పు వంటి వాటికి దూరంగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ తన ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టిందని తెలిపారు. అలాంటి ఆహార నియమాలను సాధారణంగా పాటించడం చాలా కష్టమని, కానీ సమంత మాత్రం ఎంతో క్రమశిక్షణతో వాటిని కొనసాగించిందని అన్నారు.
ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఆహార నియమాలతో పాటు ధ్యానం, వ్యాయామం, సరైన జీవనశైలిని కూడా సమంత అనుసరించిందని చెప్పారు. మంచి రోజులు, కష్టమైన రోజులు రెండూ వచ్చినా, ఆమె ఎప్పుడూ ధైర్యం కోల్పోలేదని పేర్కొన్నారు.నటిగా ప్రతి సినిమాలో కొత్తగా కనిపించాలని సమంత ఎప్పుడూ ప్రయత్నిస్తుందని నందినీ రెడ్డి అన్నారు. పాత్ర కోసం ఎంత కష్టమైనా వెనుకాడకుండా శ్రమించే స్వభావమే ఆమెను ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతోందని చెప్పారు.
ఇక సమంత వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఇప్పుడు సంతోషకరమైన దశ కొనసాగుతోందని నందినీ రెడ్డి వెల్లడించారు. గతంలో ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్న ఆమె, ప్రస్తుతం ఎంతో ప్రశాంతంగా, సంతృప్తిగా జీవిస్తున్నారని చెప్పారు. ఎన్నో ఇబ్బందులను అధిగమించి తిరిగి విజయవంతమైన కెరీర్ను కొనసాగిస్తున్న సమంత ప్రయాణం చాలా మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.