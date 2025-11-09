English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ram Gopal Varma: నన్ను క్షమించండి.. చిరంజీవిపై రామ్ గోపాల్ వర్మ సంచలన పోస్టు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Ram Gopal Varma: నన్ను క్షమించండి.. చిరంజీవిపై రామ్ గోపాల్ వర్మ సంచలన పోస్టు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Ram gopal varma says sorry to Chiranjeevi: కాంట్రవర్సీ దర్శకుడు  రామ్ గోపాల్ వర్మ మరోసారి వార్తలలో నిలిచారు.తనవల్ల ఏదైన తప్పు జరిగితే సారీ అంటూ ఎక్స్ లో పోస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఇది టాలీవుడ్ లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
 
కాంట్రవర్సీ దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ మరోసారి వార్తలలో నిలిచారు. తరచుగా ఏదో ఒక అంశంపై వివాదాల్లో ఉండే ఆర్జీవీ ఏకంగా సోషల్ మీడియా వేదికగా చిరంజీవికి సారీ చెబుతూ పోస్ట్ చేశారు. అయితే..  శివ మూవీ నవంబర్ 14న రి రీలీజ్ కానున్న విషయం తెలిసిందే.   

ఈ సినిమాపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రశంసలు కురిపిస్తు ఒక వీడియోను విడుదల చేశారు.'శివ' సినిమా.. ఒక సినిమా కాదని, అదొక విప్లవమని చిరంజీవి అభివర్ణించారు. ఆ సినిమా చూసినప్పుడు షాకింగ్ గా అనిపించిందని, ఇప్పటికి కూడా ఆ మూవీలో నాగార్జున చైన్ తీసే సీన్ దాని ఎలివేషన్స్ చూస్తే గూస్ బంప్స్ వస్తాయన్నారు. తెలుగు సినిమాకు కొత్త ఒరవడి సృష్టించిందని కొనియాడారు.   

అక్కినేని నాగార్జున హీరోగా రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో 1989లో వచ్చిన కల్ట్ క్లాసిక్ 'శివ' అప్పట్లో ఒక రేంజ్ లో హిట్ ను సాధించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మూవీ మరోసారి రిరీలీజ్ నేపథ్యంలో చిరంజీవి పోస్ట్ చేయడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

 మెగాస్టార్ చిరంజీవికి క్షమాపణలు తెలిపారు. తెలుగు సినిమా గతిని మార్చిన 'శివ' చిత్రం రీరిలీజ్ సందర్భంగా చిరంజీవి ఆ సినిమాపై, తనపై ప్రశంసలు కురిపిస్తూ ఓ వీడియో విడుదల చేయగా, దానిపై వర్మ స్పందించారు. తెలియకుండా మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా బాధపెట్టి ఉంటే నన్ను క్షమించండి" అంటూ ఆయన ట్వీట్ చేశారు. చిరంజీవి గొప్ప మనసును ఈ సందర్భంగా కొనియాడారు.  

నాగార్జున నటన, అమల, రఘువరన్‌ల పాత్రలు సినిమాకు ప్రాణం పోశాయని గుర్తు చేశారు. ఈ సినిమా నేటి తరం కూడా చూడాలని, అప్పట్లోనే ఎంతో ముందుచూపుతో తీశారో తెలుసుకోవాలని చిరంజీవి ఆకాంక్షించారు. అదే విధంగా.. విజన్, కెమెరా యాంగిల్స్, సౌండ్ ప్రజెంటేషన్ ఈ మూవీకి మరో హైలెట్ గా నిలిచాయన్నారు.  

అయితే.. చిరంజీవి చేసిన ఈ ప్రశంసల వీడియోకే రామ్ గోపాల్ వర్మ స్పందిస్తూ... గతంలో నా ప్రవర్తన పట్ల మనస్ఫూర్తిగా క్షమాపణలు చెబుతున్నానని, పెద్ద మనసుతో మూవీ టీమ్ ను అభినందించినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు అంటూ రామ్ గోపాల్ వర్మ ట్వీట్ చేశారు. ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ లో ఈ అంశం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అసలు ఏవిషయంలో ఆర్జీవీ ఇలా  సారీ చెప్పారనే దానిపై మాత్రం క్లారీటీ ఇవ్వలేదు.   

