RGV-Rajinikanth: రజినీకాంత్ పై రామ్ గోపాల్ వర్మ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఆ విషయంలో హీరో కాదు జీరోనే అంటూ..!

Ram Gopal Varma Sensational Comments: వివాదాస్పద దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఏం చేసినా సంచలనమే. వర్మ ఏం మాట్లాడినా కూడా వివాదమే. ఈ మధ్య కాస్త సినిమాల నుండి బ్రేక్ తీసుకున్న రామ్ గోపాల్ వర్మ.. మీడియాకు మాత్రం ఎప్పుడూ టచ్ లోనే ఉంటున్నాడు. తాజాగా సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ పై సంచలన కామెంట్స్ చేశాడు వర్మ. ఆయనకు స్టార్ హీరో అయ్యే లక్షణాలే లేవన్నాడు. దీంతో ఇప్పుడు వర్మ చేసిన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట్లో తీవ్ర దుమారాన్ని రేపుతున్నాయి.
తన ట్వీట్స్, మాటలతో ఎప్పుడు వార్తల్లో నిలుస్తుంటాడు డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ. ఇటీవల వర్మ డైరెక్ట్ చేసిన సినిమా శివ రీ రిలీజ్ కాగా.. అప్పటి నుంచి మళ్లీ వరుసగా ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తూ వస్తున్నాడు. తాజాగా ఐబొమ్మ రవి అరెస్ట్ పై, రాజమౌళి వివాదం గురించి స్పందించిన వర్మ.. రాజమౌళికి సపోర్ట్ గా నిలిచాడు.
అంతేకాకుండా చిరంజీవి, బాలకృష్ణపై కూడా ఒక రేంజ్ లో కామెంట్స్ చేశాడు. అయితే ఇప్పుడు ఏకంగా సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ ని టార్గెట్ చేశాడు వర్మ. ఆయనకు స్టార్ హీరో అయ్యే లక్షణాలు లేవని చెప్పాడు.
దీంతో రజినీకాంత్ ఫ్యాన్స్.. రామ్ గోపాల్ వర్మపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దమ్ముంటే కెమెరా ముందు కాకుండా ధైర్యంగా బయటకొచ్చి ఈ కామెంట్స్ చేయాలని.. బెదిరింపులకు దిగుతున్నారు.
అయితే వర్మ మాత్రం స్లో మోషన్ షాట్స్ లేకపోతే అసలు రజినీకాంత్ స్టార్ హీరో అయ్యుండేవాడు కాదని.. స్లో మోషన్స్ షాట్స్ ని ఆయన వాడినట్టుగా ప్రపంచంలో ఎవరు వాడరంటూ వెటకారంగా కామెంట్స్ చేశాడు.
ఇక వర్మ చేసిన ఈ కామెంట్స్ కాస్త వివాదానికి దారి తీశాయి. తమిళ స్టార్ హీరో, కోట్లాది మంది అభిమానించే వ్యక్తిని పట్టుకొని.. అలాంటి కామెంట్స్ చేస్తావా అంటూ వర్మపై ఫైర్ అవుతున్నారు రజనీ ఫ్యాన్స్.