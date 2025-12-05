Soundarya Death Mystery: ఆ హీరో అలా చేయకుంటే సౌందర్య ఇవాళ బ్రతికే ఉండేవారు.. బయటపడిన భయంకర నిజం..!

Soundarya Death: తెలుగు, కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమలో తన అందం, నటనతో కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించిన నటి సౌందర్య గురించి ఇప్పటికీ మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు. 2004 ఏప్రిల్ 17న ఆంధ్రప్రదేశ్లోని.. నంద్యాల్ దగ్గర జరిగిన హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో ఆమె ఆకస్మిక మరణం సినీ ప్రపంచానికి పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది. కేవలం 32 ఏళ్ల వయసులో ఆమెను కోల్పోవడం ఇండస్ట్రీకి భరించలేని నష్టం మిగిల్చింది.
ఇంతకాలం ఈ ప్రమాదాన్ని ఒక దురదృష్టకర సంఘటనగా భావించారు. కానీ తాజాగా దర్శకుడు కపుగంటి రాజేంద్ర కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను బయటపెట్టడంతో ఆ చర్చ మళ్లీ హాట్ టాపిక్గా మారింది.
రాజేంద్ర తెలిపిన ప్రకారం..“ఆ రోజు ఒక నిర్ణయం మారి ఉండి ఉంటే, సౌందర్య ఇవాళ మన ముందే బ్రతికే ఉండేవారు” అని అన్నారు. ఇంతకీ ఆ నిర్ణయం ఏమిటి అసలు ఎందుకు అలా జరిగింది.. అనే విషయం ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది..
సౌందర్య చివరిగా నటించిన చిత్రం శివ శంకర్. ఇందులో హీరో మోహన్ బాబు..నిర్మాత కూడా ఆయనే. షూటింగ్ మధ్యలో సౌందర్య ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్లడానికి అనుమతి కోరింది. సాధారణంగా మోహన్ బాబు షూటింగ్ సమయంలో ఎవరికీ సెలవు ఇవ్వరు. కానీ ఎన్నికల ప్రచారం కావడంతో ఆమెకు ప్రత్యేకంగా అనుమతి ఇచ్చారు.
దర్శకుడు రాజేంద్ర మాటల్లో..“ఆ అనుమతి ఇవ్వకపోయి ఉంటే, ఈరోజు సౌందర్య మనతో ఉండేది. ఆ ప్రయాణమే ఆమె ప్రాణాలను తీసింది” అని బాధతో చెప్పారు. సౌందర్య ప్రచారానికి వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా హెలికాప్టర్ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ సంఘటనతో సినిమా కూడా పూర్తిగా దెబ్బతింది. సినిమా ఫలితం పక్కన పెట్టినా, ఇండస్ట్రీ ఒక గొప్ప నటి, మంచి మనిషిని కోల్పోయింది.
సౌందర్య కేవలం ఒక నటి మాత్రమే కాదు. మంచి వ్యక్తిత్వం ఉన్న హీరోయిన్. అందం, అభినయం.. ఇవన్నీ కలిసిన అరుదైన తార. ఆమె నటించిన ఎన్నో సినిమాలు ఈరోజు కూడా ప్రేక్షకుల మదిలోనే ఉన్నాయి. దర్శకుడి తాజా వ్యాఖ్యలతో ఆమె మరణం వెనుక ఉన్న అసలు విషయం మరోసారి బయటపడింది.