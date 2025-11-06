English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Trisha: తెలుగు స్టార్ హీరో కి ఊరంతా అఫైర్స్.. త్రిష తో కూడా.. దర్శకుడు సంచలన వ్యాఖ్యలు..!

Trisha: తెలుగు స్టార్ హీరో కి ఊరంతా అఫైర్స్.. త్రిష తో కూడా.. దర్శకుడు సంచలన వ్యాఖ్యలు..!

Star Hero Affair: దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా సినిమాల్లో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న త్రిష కృష్ణన్‌పై.. కొత్త గాసిప్స్ వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈసారి ఒక దర్శకుడి వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారి తీశాయి. విజయ్ తో కాకుండా మరో తెలుగు స్టార్ హీరో తో ఆమెకు రిలేషన్ ఉంది అన్న వార్త ఆయన బయటపెట్టి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచారు.. 
సినీ రంగంలో దాదాపు 25 ఏళ్లుగా స్టార్ హీరోయిన్‌గా వెలుగొందుతున్న త్రిష కృష్ణన్ ఎప్పటికప్పుడు వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంటారు. సినిమాలు, అందం, కెరీర్, గాసిప్స్..ఏ అంశమైనా.. త్రిష పేరు వస్తే.. ప్రేక్షకుల దృష్టి అక్కడికే వాలుతుంది. త్రిష కెరీర్ ప్రారంభం మోడలింగ్‌తోనే జరిగింది. మిస్ సేలం, మిస్ చెన్నై టైటిల్స్ గెలుచుకుని తర్వాత సినిమాల్లో అడుగుపెట్టారు. జోడీ (1999) చిత్రంతో తెరంగేట్రం చేసిన ఆమె, నీ మనసు నాకు తెలుసు సినిమాతో తెలుగులో ప్రేక్షకులను అలరించారు. ఆ తర్వాత వర్షం, నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా, అతడు, కృష్ణ, స్టాలిన్, దమ్ము వంటి సినిమాలతో సూపర్‌హిట్స్ అందుకున్నారు.

తన కెరీర్ పీక్స్‌లో ఉన్నప్పుడు ఓ వ్యాపారవేత్తతో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న త్రిష పెళ్లి ఆగిపోవడం పెద్ద చర్చగా మారింది. ఆ తర్వాత కొంత విరామం తీసుకున్న ఆమె పొన్నియన్ సెల్వన్, థగ్స్ లైఫ్ వంటి పెద్ద ప్రాజెక్ట్‌లతో మళ్లీ రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చి మరోసారి తన స్థాయిని చాటుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె కరుప్పు, విశ్వంభర, రామ్ చిత్రాల్లో నటిస్తున్నారు.

ఇక త్రిష వ్యక్తిగత జీవితంపై ఎప్పుడూ పుకార్లు ఆగలేదు. ముఖ్యంగా తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్‌తో ఆమెకు సన్నిహిత సంబంధం ఉందంటూ గతంలో అనేకసార్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఇద్దరూ కలిసి పలు చిత్రాల్లో నటించడంతో ఈ జంట రూమర్స్ మరింత వేడెక్కాయి. విజయ్ ఇప్పటికే సంగీతతో వివాహం చేసుకుని పిల్లలతో జీవితం కొనసాగిస్తుండటంతో..ఈ రూమర్స్ మరింత ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.

ఇదే సమయంలో దర్శకుడు గీతాకృష్ణ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. ఆయన మాట్లాడుతూ, “త్రిషకి రానాతో ఎఫైర్ ఉందని చాలా వార్తలు వచ్చాయి. అలాంటి వార్తలు సృష్టించేవాళ్లే ఉంటారు. కానీ ఇది మాత్రం నిజమే అయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే.. రానా, వాళ్ళ తమ్ముడు తక్కువైన వాళ్ళు కాదు. పెళ్లికి ముందు వీళ్ళు ఊరంతా అఫైర్స్ పెట్టుకున్నారు.. జామ చెట్టుకి జామకాయలే కాస్తాయి.. రామానాయుడికి రామానాయుడు లాంటి మనవల్లే పుడుతారు. కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎవరికి ఎఫైర్స్ లేవు చెప్పండి? ప్రతి ఒక్కరికీ తమ జీవితం ఉంటుంది” అని వ్యాఖ్యానించారు.

గీతాకృష్ణ వ్యాఖ్యలు వెలువడగానే నెటిజన్లు విభిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. కొంతమంది ఆయన మాటలతో ఏకీభవిస్తుండగా..మరికొందరు అవసరం లేని విషయాల్లో వ్యాఖ్యలు చేయడం సరైంది కాదంటున్నారు. అయితే..త్రిష మాత్రం ఎలాంటి స్పందన ఇవ్వలేదు. ఆమె తన ప్రొఫెషనల్ కమిట్‌మెంట్‌లలో బిజీగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె కొత్త సినిమాల షూటింగ్‌లతో చెన్నైలో ఉంటున్నారు. ఎంత గాసిప్స్ వచ్చినా త్రిష తన కెరీర్‌ను ప్రభావితం చేయనివ్వకుండా ముందుకు సాగుతున్న తీరు అందరికీ ప్రేరణగా మారింది. 42 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆమె అందం, ఆకర్షణతో కొత్త హీరోయిన్లకు సైతం పోటీ ఇస్తుండడం విశేషం.

