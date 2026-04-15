Aarthi Agarwal: ఆ పాట చేసేటప్పుడు తరుణ్, ఆర్తి అగర్వాల్ కి మాటల్లేవు.. అసలు స్టోరీ బయటపెట్టిన దర్శకుడు

Aarthi Agarwal Love Story: తరుణ్, ఆర్తి అగర్వాల్ హీరో హీరోయిన్‌లుగా నటించిన నువ్వు లేక నేను లేను సినిమా అప్పట్లో భారీ విజయాన్ని సాధించింది. ఈ సినిమాను దర్శకుడు వైకాశీ విశ్వనాథ్ తెరకెక్కించారు. ఈ చిత్రం యువ ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకుని మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్‌గా నిలిచింది. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలోని పాటలు, కథ, నటీనటుల నటన ఎంతో మంది ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి.
నువ్వు లేక నేను లేను సినిమాలో ఉన్న నిండు గోదారి కదా పాట సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది. ఈ పాటలో తరుణ్, ఆర్తి అగర్వాల్ మధ్య కనిపించిన కెమిస్ట్రీ అప్పట్లో పెద్ద హైలైట్‌గా మారింది. కానీ ఆ పాట షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఒక ఆసక్తికర సంఘటనను దర్శకుడు.. ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.

దర్శకుడు వై . కాశి విశ్వనాథ్ మాట్లాడుతూ..”ఆ పాట షూటింగ్ జరుగుతున్న సమయంలో తరుణ్.. ఆర్తి అగర్వాల్ మధ్య చిన్న గొడవ జరిగింది. ఆ గొడవ కారణంగా ఇద్దరూ మాట్లాడుకోవడం మానేశారు. అయితే ఆ పాటలో మాత్రం ప్రేమతో కూడిన భావాలు, సహజమైన కెమిస్ట్రీ అవసరం ఉండటంతో, యూనిట్ సభ్యులు కొంచెం ఆందోళన చెందారు. ఇద్దరూ మాట్లాడుకోకపోతే ఆ సీన్ సరిగ్గా రావడం కష్టమని భావించాము,” అని చెప్పుకొచ్చారు.  

ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని, దర్శకుడు ఒక చిన్న ప్లాన్ చేశారంట. పాట షూటింగ్ కోసం ట్రైన్ ప్రయాణం ఉండటంతో, ఆ సమయంలో ఇద్దరినీ దగ్గర చేయాలని ప్రయత్నించారంట. ఆ ప్రయాణంలో వారిద్దరూ మళ్లీ మాట్లాడుకోవడం ప్రారంభించారంట. ఆ తర్వాత వారి మధ్య ఉన్న గొడవ తగ్గి, మళ్లీ మంచి అనుబంధం ఏర్పడింది.  

దీంతో నిండు గోదారి కదా పాట షూటింగ్ చాలా సహజంగా, అందంగా పూర్తి అయ్యింది. ఈ పాట రిలీజ్ అయిన తర్వాత ప్రేక్షకుల నుండి అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. ఇప్పటికీ ఆ పాట చాలా మందికి ఫేవరెట్‌గా నిలిచింది.

అదే సమయంలో తరుణ్, ఆర్తి అగర్వాల్ మధ్య ప్రేమ ఉందని కూడా అప్పట్లో వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. అయితే వాటిపై స్పష్టత లేకపోయినా, ఇప్పుడు దర్శకుడు చెప్పిన ఈ సంఘటన మళ్లీ ఆ వార్తలను గుర్తు చేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

