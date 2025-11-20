English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Heroine: తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్ తో ప్రేమను కన్ఫామ్ చేసిన దర్శకుడు.. త్వరలో మాదే గ్రేటెస్ట్ లవ్ అవుతుంది అంటూ వ్యాఖ్యలు..!

Tollywood Love Story : తెలుగు సినిమా రంగంలో ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు సంపాదించుకున్న దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్. షార్ట్ ఫిల్మ్స్‌తో తన ప్రయాణాన్ని..మొదలుపెట్ట..పెళ్లిచూపులు సినిమాతో దర్శకుడిగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఈ సినిమా ఆయనకు మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈయన ప్రేమ..కథ వైరల్ అవుతోంది
తరుణ్ భాస్కర్..ఈ నగరానికి ఏమైంది వంటి చిత్రాలతో యువతలో..మంచి క్రేజ్ సంపాదించారు. ఇటీవల కీడా కోలా సినిమాతో మరోసారి హిట్ కొట్టి, తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్నారు. ప్రస్తుతం దర్శకుడిగా మాత్రమే కాకుండా నటుడిగా కూడా బిజీగా ఉన్నారు.

ఇటీవల తరుణ్ భాస్కర్ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి సోషల్ మీడియాలో వార్తలు హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. ఓ టాలీవుడ్ హీరోయిన్‌తో ఆయన ప్రేమలో ఉన్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. అంతేకాదు, త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారనే వార్తలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాజు వెడ్స్ రాంబాయి సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌కు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

ఆ సందర్భంగా యాంకర్ అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన సరదాగా సమాధానం ఇచ్చారు. మీరు చూసిన గొప్ప లవ్ స్టోరీ ఎవరిది? అని అడగగా, తరుణ్ భాస్కర్ నవ్వుతూ నాదే అండీ, నేను ఇప్పుడు లవ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. మా లవ్ స్టోరీనే గ్రేట్ స్టోరీ అవుతుందేమో అని అన్నారు. ఈ మాటలు అక్కడున్న వారిని ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్‌గా మారింది.

ఇక తరుణ్ భాస్కర్ హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బాతో ప్రేమలో ఉన్నారనే వార్తలు కూడా బాగా వినిపిస్తున్నాయి. వీరిద్దరూ కలిసి ఓం శాంతి శాంతి అనే సినిమాలో నటిస్తున్నారు. అదే సమయంలో వీరి మధ్య స్నేహం ప్రేమగా మారిందని టాక్ నడుస్తోంది. దీపావళి పండుగ సమయంలో వీరిద్దరూ కలిసి కనిపించడంతో ఈ ఊహాగానాలకు మరింత బలం చేకూరింది.

అయితే ఈ విషయంపై ఇప్పటివరకు తరుణ్ గానీ..ఈషా గానీ అధికారికంగా స్పందించలేదు. అయినప్పటికీ..అభిమానులు మాత్రం వీరి జంటపై ఆసక్తిగా చర్చించుకుంటున్నారు. ఇక భవిష్యత్తులో వీరి ప్రేమకథ నిజమవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి.

