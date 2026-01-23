English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Venu Yeldandi: పెద్ద వివాదంలో బలగం వేణు ఎల్దండి.. ఏకంగా దేవుడి ఆలయంలో కూర్చుని ఏంచేశాడంటే..?

Venu Yeldandi: పెద్ద వివాదంలో బలగం వేణు ఎల్దండి.. ఏకంగా దేవుడి ఆలయంలో కూర్చుని ఏంచేశాడంటే..?

Venu yeldandi wearing shoes on temple: ఎల్లమ్మ  షూటింగ్ కోసం వేణు మూవీ టీమ్ కర్ణాటకలోని ప్రసిద్దమైన ఆలయంకు వెళ్లారు. అక్కడ వేణు చేసిన పనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. దీనిపై కొంత మంది తమ మనోభావాలు దెబ్బతీశాడంటూ సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.
 
1 /6

వేణు ఎల్దండి బలగంతో మూవీతో ఎంతో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు.  బలగంలో ముఖ్యంగా సినిమా నడిచింత సేపు మన ఇళ్లలో రోటీన్ గా జరిగే అనేక సన్నివేశాలు దీనిలో చూపించడంలో వందశాతం వేణు సక్సెస్ అయ్యాడు.  

2 /6

చిన్న బడ్జెట్ తో తీసిన బలగం అందరి అంచనాలు దాటి పోయి బాక్సాఫీస్ మీద వసూళ్ల పర్వంను రాబట్టింది. మరోవైపు కుటుంబ కలహలను మర్చిపోయి చాలా మంది ఈ మూవీని చూసి ఒక్కటైన అనేక ఘటనలు ఉన్నాయి.  అంతే కాకుండా బలగం మూవీ విడుదల తర్వాత అనేక గ్రామాల్లో ప్రత్యేకంగా ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేసి మరీ ఈ మూవీని టెలికాస్ట్ చేయడం కూడా హైలెట్ గా నిలిచింది. అయితే.. ఇటీవల వేణు మరో మూవీతో అభిమానుల ముందుకు వచ్చారు.

3 /6

మ్యూజిక్ మాంత్రికుడు దేవీ ప్రసాద్ హీరోగా ఎల్లమ్మ అనేక పాన్ ఇండియా మూవీని వేణు రూపొందిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. కొన్ని రోజుల క్రితం ఎల్లమ్మలో హీరోగా దేవీ శ్రీప్రసాద్ పర్శి ఫస్ట్ లుక్ ను విడుదల చేశారు. ఎల్లమ్మ దేవీ శ్రీప్రసాద్ లుక్ కు, బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ గత్తర లేపుతున్నట్లుంది. 

4 /6

ఫ్యాన్స్ అంతా పూనకాలతో ఊగిపోయారని చెప్పుకొవచ్చు. మొత్తంగా ఈ లుక్ ఇలా ఉంటే.. మూవీలో ఇంకా ఎన్నిఎలివేషన్స్ ఉంటాయో అన్నదానిపై అభిమానుల్లో మరింత యాంగ్గైటీ పెరిగింది. అయితే వేణు ఎల్లమ్మ టీమ్ షూటింగ్ కోసం ఇటీవల ఒక పురాతన ఆలయంకు వెళ్లారు. అక్కడ దిగిన  ఫోటోలను వేణు తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. అది కాస్త వివాదాస్పదంగా మారింది.  

5 /6

వేణు షేర్ చేసిన ఆ ఫోటో కర్ణాటకలోని మైసూర్ కు దగ్గరగా ఉన్న ఒక పవిత్రమైన పురాతన ఆలయం. అక్కడ   చలువ నారాయణ స్వామి దేవాలయం  ఉంది. ఇది 108 దివ్యదేశాలలో ఒకటి. అదే విధంగా..  శ్రీ రాముడి వారి ఆదేశం మేరకు శ్రీరామానుజాచార్యులు ఈ క్షేత్రాన్ని పునరుద్ధరించి, గొప్ప ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా మార్చారని చెప్తారు. ‘చలవ’ అంటే చల్లదనం. ఈ స్వామిని దర్శించుకుంటే మనసులోని అశాంతి తగ్గి ప్రశాంతత నెలకొంటుందని భక్తులు నమ్ముతారు.  

6 /6

అయితే.. ఈ ఆలయం పరిసరాల్లో వేణు షూస్ వేసుకుని ఫోటోలకు ఫోజులిచ్చారు. మొత్తంగా గోపురం పక్కన.. ఆలయ పరిసరాల్లోనే వేణు షూస్ లు ధరించి ఉన్నట్లు స్పష్టంగా కన్పిస్తుంది. దీనిపై వివాదం రాజుకుంది. దీనిపై నెటిజన్లు ఫైర్ అవుతున్నారు. దేవుడి ఆలయంలో షూస్ లు వేసుకొవడం ఏంటని మండిపడుతున్నారు. ఎల్లమ్మ మూవీ తీస్తున్న ఇది దేవుడ్ని అపహస్యం చేసినట్లు కాదా..?.. అంటూ నెటిజన్లు ఏకీపారేస్తున్నారు. మరోవైపు ఈ వివాదంపై వేణు రియాక్ట్ అయితే ఒక క్లారిటీ రానుందని చెప్పుకొవచ్చు.

Venu Yeldandi Yellamma Movie Balagam Movie Ancient Hindu temple Yellamma movie shooting Tollywood

Next Gallery

Realme Neo 8: రూ.31 వేలకే Realme Neo 8 మొబైల్‌.. గ్రాండ్‌గా లాంచ్‌ చేసిన Realme..