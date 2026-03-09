English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vijay Trisha Controversy: 30 కోట్ల చీటింగ్ కేస్.. విజయ్, త్రిష చేసింది కరెక్టే అంటున్న దర్శకుడు..!

Vijay-Trisha Controversy:
తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితం ప్రస్తుతం వార్తల్లో నిలుస్తోంది. భార్య సంగీత విడాకుల పిటిషన్ దాఖలు చేయడం, త్రిషతో సంబంధం ఉన్నట్లు వస్తున్న పుకార్లపై బాలీవుడ్ దర్శకుడు విక్రమ్ భట్ స్పందించారు.
1 /6

తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితం ప్రస్తుతం పెద్ద చర్చకు కారణమైంది. దాదాపు 25 సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్న ఆయన వివాహ జీవితం ఇప్పుడు సమస్యల్లో పడిందనే వార్తలు వెలువడుతున్నాయి. విజయ్ భార్య సంగీత చెన్నై కోర్టులో విడాకుల పిటిషన్ దాఖలు చేసినట్లు సమాచారం. ఈ వార్త బయటకు వచ్చిన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చర్చ జరుగుతోంది.

2 /6

సంగీత తన పిటిషన్‌లో కొన్ని తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. గత కొంతకాలంగా విజయ్ తనతో దూరంగా ఉంటున్నారని, తనతో మాట్లాడకపోవడం వల్ల తాను మానసికంగా చాలా బాధ పడుతున్నానని ఆమె పేర్కొన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితి తమ కుటుంబంపై కూడా ప్రభావం చూపిందని ఆమె చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.  

3 /6

ఇదే సమయంలో హీరోయిన్ త్రిష పేరు కూడా ఈ వివాదంలో వినిపిస్తోంది. విజయ్ మరియు త్రిష మధ్య ప్రత్యేకమైన స్నేహం ఉందని సోషల్ మీడియాలో పలు పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే ఈ విషయంపై అధికారికంగా ఎలాంటి నిర్ధారణ లేదు. అయినప్పటికీ అభిమానులు, నెటిజన్స్ ఈ విషయంపై విభిన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

4 /6

ఈ నేపథ్యంలో ఈ మధ్యనే 30 కోట్ల చీటింగ్ కేసులో చిక్కుకున్న..బాలీవుడ్ దర్శకుడు విక్రమ్ భట్ సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ చేసి స్పందించారు. ఆ పోస్ట్‌లో ఆయన వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి ప్రజలు ఎక్కువగా తీర్పులు ఇవ్వకూడదని చెప్పారు. ఇద్దరి మధ్య మనసులు కలవకపోతే కేవలం సమాజం కోసం ఒక సంబంధాన్ని కొనసాగించడం కష్టం అవుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.  

5 /6

మనుషులుగా ఉన్నప్పుడు ఇతరుల బాధలను అర్థం చేసుకుంటామని, కానీ సమూహంగా మారినప్పుడు మాత్రం వెంటనే తీర్పులు ఇవ్వడం మొదలుపెడతామని విక్రమ్ భట్ అన్నారు. ఒకరి వ్యక్తిగత జీవితంపై బయటివారు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం సరైనది కాదని ఆయన చెప్పారు.  

6 /6

ఇంకా ఆయన మాట్లాడుతూ, సినీ నటుల సినిమాలు ప్రేక్షకులవిగా మారవచ్చు కానీ వారి వ్యక్తిగత జీవితం మాత్రం వారి సొంతమని పేర్కొన్నారు. వారు తీసుకునే వ్యక్తిగత నిర్ణయాలను గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా ఆయన తెలిపారు.

Vijay Trisha controversy Vijay Trisha relationship rumours Vikram Bhatt reaction Vijay wife Sangeetha divorce news Vijay personal life controversy

