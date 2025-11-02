Star Heroine: బెడ్ మీద డబ్బులు పరుచుకొని మరీ ఆ హీరోయిన్ పడుకునేదా..ఎవరంటే..!

Star Actress : ప్రముఖ నటుడు శ్రీహరి భార్య డిస్కో శాంతి తాజాగా.. ఒక స్టార్ హీరోయిన్.. గురించి చేసిన కామెంట్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతున్నాయి. ఆమె ఏకంగా.. డబ్బులు అన్ని మంచం పైన వేసుకుని మరి పనుకునేది అని చెప్పుకొచ్చింది.. ఇంతకీ ఆమె ఎవరు అంటే..
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఒకప్పుడు తన అందంతో, డాన్స్ తో, మాటలతో హాట్ బ్యూటీగా పేరు సంపాదించింది సిల్క్ స్మిత. అయితే సిల్క్ స్మిత తన బాల్యం నుంచి కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణం వల్ల ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొంది.
అయితే సినీ రంగంలో తనకంటూ ఒక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న సిల్క్ స్మిత అలనాటి హీరోయిన్ అపర్ణకు పర్సనల్ మేకప్ పార్టిస్టుగా పనిచేసేదట. అనుకోకుండా నటన వైపు అడుగులు వేసి ఎన్నో చిత్రాలలో నటించింది. అలా సుమారుగా అన్ని భాషలలో కలుపుకొని 300 పైగా సినిమాలలో నటించింది.
స్మిత తన నటనతో.. డాన్స్లతో బోల్డ్ స్క్రీన్ ప్రజెంట్స్ తో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేసింది. అయితే సిల్క్ స్మిత గురించి అలనాటి హీరో శ్రీహరి భార్య డిస్కో శాంతి తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ.. పలు విషయాలను తెలిపింది. ముఖ్యంగా సిల్క్ స్మితతో తనకు ఉన్న అనుబంధాన్ని కూడా తెలిపింది డిస్కో శాంతి. సిల్క్ స్మిత తో తనకి మంచి స్నేహబంధం ఉండేదని, తనని అక్క అని పిలిచేది అంటూ తెలిపింది డిస్కో శాంతి. ప్రతి విషయాన్ని కూడా తనతో షేర్ చేసుకునేదంటూ తెలిపింది
అలా సినిమాలలో నటిస్తున్న సమయంలో సినిమా షూటింగుల గ్యాప్ లో తాము ఎక్కువగా మాట్లాడుకునే వారమంటూ తెలిపింది. అంతేకాదు ఆ రోజులలోనే లక్షల రూపాయలు పారితోషకం తీసుకునే అమ్మాయి తనే అంటూ తెలిపింది. కానీ అతి తక్కువ సమయంలోనే మూడు లక్షల రూపాయల రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుని స్థాయికి ఎదిగింది సిల్క్ స్మిత , ఆమె లగ్జరీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే నెలకు రూ. 5 లక్షల రూపాయలు అద్దె చెల్లించి మరి ఇంటిలో ఉండేది తన సొంత ఇల్లు కొనుక్కోవాలని ఆలోచన కూడా తనకి లేదని. కేవలం తన సంపాదించిన డబ్బులతో సిల్క్ స్మిత రాత్రి ఆ నోట్ల కట్టల మీద పడుకునేది.
అలా ఎందుకు చేస్తున్నావని అడగగా.. తాను అవకాశాల కోసం తిరిగేటప్పుడు ఎవరు ఆదరించలేదు.. అందుకే ఇలా నోట్ల కట్టల మీద పడుకుంటున్నాను అంటూ చెప్పేదట సిల్క్ స్మిత. కానీ సిల్క్ స్మితని సినిమా సెట్ లో అందరూ గౌరవించేవారు అంటూ తెలిపింది.