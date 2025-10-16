English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Disco Shanti: చిరంజీవి మూవీ సెట్ లో డిస్కో శాంతికి ఘోర అవమానం..దెబ్బకు ఏం చేసిందో తెలుసా

Disco Shanti: చిరంజీవి మూవీ సెట్ లో డిస్కో శాంతికి ఘోర అవమానం..దెబ్బకు ఏం చేసిందో తెలుసా

Disco Shanti Personal Life: ప్రముఖ నటి డిస్కో శాంతి తనకు చిరంజీవితో జరిగిన అవమానానికి సంబంధించిన  విషయాన్ని తెలిపి ఆశ్చర్యపరిచింది. చిరంజీవి సినిమా సెట్ లో తనకు ఘోరమైన అవమానం జరిగింది అని.. అందువల్ల తను ఏం చేశానో బయట పెట్టి అందరిని షాక్ కి గురి చేసింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
1 /5

డిస్కో శాంతి ఈ పేరు గురించి పరిచయాలు ప్రత్యేకంగా అవసరం లేదు.  దివంగత రియల్ స్టార్.. పేరు సొంతం చేసుకున్న శ్రీహరి సతీమణిగా తనకంటూ ఒక పేరు దక్కించుకుంది ఈ ముద్దుగుమ్మ. శ్రీహరి మరణం తర్వాత ఇద్దరు కొడుకులతో ఆర్థికంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న డిస్కో శాంతి ఇప్పుడు మళ్లీ రీఎంట్రీ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే.   

2 /5

ఈ నేపథ్యంలోనే ఈమెకు గత సినిమా షూటింగ్ సెట్లో ఎవరైనా అనుభవాల గురించి పలు విషయాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. గతంలో ఆలీతో సరదాగా షోలో పాల్గొన్న డిస్కో శాంతితో మీరు చిరంజీవి సినిమాలో నటించారా.. అని అడగగా ఒక సినిమాలో చేశాను.  

3 /5

అయితే ఆ స్పెషల్ సాంగ్ చేసేటప్పుడు ఒకడు ఎవడో కావాలనే నా నడుమును  గిల్లాడు.  ఇక తట్టుకోలేక వెంటనే ఆ చేయి వెనక్కి నుంచి తీసుకొని ముందుకేసి తొక్కు తొక్కు తొక్కేశాను. అలా తొక్కుతున్న సమయంలో సడన్గా నేను గాలిలో తేలినట్లు అనిపించింది..ఏంట్రా నేను గాల్లో తేలుతున్నాను అనుకునే లోపే ఇద్దరు వ్యక్తులు.. నన్ను అటు ఇటు పట్టుకొని తీసుకెళ్లి పోతున్నారు.  

4 /5

ఇక షూటింగ్ సెట్ లో జరిగిన విషయాన్ని తెలుసుకొని డైరెక్టర్ అమ్మాయి పక్కన ఒక 10 మంది ఉండేలా చూడండి. ఎప్పుడు ఎవరిని కొడుతుందో తెలియదు అంటూ కామెంట్లు చేశారు. 

5 /5

అలా ఎవరైనా నా జోలికొస్తే ఏ రోజు భయపడకుండా ధైర్యంగా ముందుకు.. సాగగలిగాను అంటూ చెప్పుకొచ్చింది ఇలాంటి అవమానం జరగడం బాధాకరమని తెలిపింది డిస్కో శాంతి తెలిపింది.

Disco Shanti Chiranjeevi Disco Shanti Chiranjeevi Controversy Disco Shanti Personal Life Disco Shanti Career Srihari Wife Telugu Actress Disco Shanti

Next Gallery

Keerthy Suresh: పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్లిన కీర్తి సురేష్.. ఏం జరిగిందంటే..