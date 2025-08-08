English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Fatty liver: ఫ్యాటి లివర్‌తో అనేక వ్యాధులు.. కంప్లీట్ చెక్ లిస్ట్ ఇదే.. తప్పక చదవండి..!!

Fatty liver Diseases : మానవ శరీరంలో కాలేయానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. 700 రకాల వరకు జీవక్రియలను కాలేయం నిర్వర్తిస్తుంది. అలాంటి అవయవానికి ఇప్పుడు ముప్పుగా మారుతోంది. ఫ్యాటీ లివర్ ను ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేసినా ప్రాణాలకే ముప్పు వాటిల్లుతుంది. ముందుగా గుర్తించడం, చికిత్స పొందడం చాలా అవసరం.
ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి అనేది ఆల్కహాల్ లేని ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ లేదా మెటబాలిక్ డిస్ ఫంక్షన్ అసోసియేటెడ్ స్టిటోటిక్ లివర్ డిసీజ్ వంటి ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి, కాలేయ కణాల్లో కొవ్వు పేరుకుపోయినప్పుడు సంభవిస్తుంది. ప్రారంభంలో ఫ్యాటీ లివర్ లక్షణాలు బయటకు కనిపించవచ్చు. కాలక్రమేణా తీవ్రమైన వ్యాధులకు దారితీస్తుంది. ఫ్యాటీ లివర్ వల్ల గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, టైప్ 2 డయాబెటిస్, దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండ వ్యాధులు, కొలెరెక్టల్ క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది.   

కాలేయ వ్యాధులు  కాలేయంలో కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల వాపు, కాలేయంపై మచ్చలు, జీవక్రియ పనిచేయకపోవడం వంటి ఇతర సమస్యలు వస్తాయి. కాలేయ నిరంతర వాపు అనేది ఫైబ్రోసిస్ కు దారితీస్తుంది. 

గుండె సంబంధిత వ్యాధులు  ఫ్యాటీ లివర్ అనేది కాలేయ సంబంధిత వ్యాధి అయినప్పటికీ  ఈ సమస్య ఉన్నవారిలో గుండె సంబంధిత వ్యాధులు సంభవిస్తాయి. గుండెపోటు, స్ట్రోక్స్ వంటి ప్రమాదాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.  

టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఫ్యాటీ లివర్ రక్తంలో గ్లూకోజ్ ను కంట్రోల్ ఉంచదు. ఫలితంగా టైప్ 2 డయాబెటిస్ బారినపడే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది జీవక్రియ ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు కారణం అవుతుంది.   

దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండ వ్యాధులు  ఫ్యాటీ లివర్ వల్ల మూత్రపిండాలు దెబ్బతినే ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతాయి. కాలేయ ఫైబ్రోసిస్ మూత్రపిండాలను పనితీరును అడ్డుకుంటాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లు, కొలొరెక్టల్ క్యాన్సర్, రొమ్ము, ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్ లు వచ్చే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది.   

హార్మోన్స్ పై ప్రభావం  ఫ్యాటీ లివర్ మహిళల్లో పీసీఓఎస్ కు కారణం అవుతుంది. హైపోథైరాయిడిజం, గ్రోత్ హార్మోన్ లోపం వంటి ఎండోక్రైన్ అసమతుల్యతలతో సంబంధం ఉంటుంది. ఇది తరుచుగా ఇన్సులిన్ నిరోధకత, వాపు వల్ల జరుగుతుంది.   

ఫ్యాటీ లివర్ రోగులు ముఖ్యంగా గ్యాస్ట్రోఎసోఫాగియల్ రిఫ్లక్స్ వ్యాధి అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా, పీరియాంటైటిస్, మానసిక రుగ్మత వంటి వ్యాధుల బారిన పడే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. 

