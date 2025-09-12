Disha Patani: బికినీలో ఊపేస్తున్న దిశా..ఒక్క ఫొటో కోట్ల రూపాయల సంపాదన!

Disha Patani Bikini: బాలీవుడ్ స్టార్ దిశా పటానీ గురించి సినీ ప్రేమికుల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అందులోనూ ఆమె అందంతో సోషల్ మీడియాలో ఎంతోమందిని ఆకర్షిస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా ఆమె బికినీ ఫొటోల వస్తే చాలు కోట్ల కొద్ది లైక్స్ వచ్చిపడతాయి. ఆమె ఎన్నోసార్లు బికినీలో సందడి చేస్తూ ఫొటోలు పెట్టింది. వాటిలో టాప్ బికినీ ఫోజులు ఏవో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇలాంటి కలర్ కాంబినేషన్స్లో అవుట్ఫిట్స్ చాలా బాగుంటాయి. అమ్మాయిలు ఒకసారి ట్రై చేయండి.
దిశా పటానీ ధరించిన బేబీ-బ్లూ బికినీలో వాటర్ బేబీలా మెరిసిపోతుంది. అద్భుతమైన ఈ కలర్ ఫోజ్ లుక్ మీరు తప్పనిసరిగా ధరించాల్సిన కలర్స్ లో ఒకటి.
దిశా పటానీ బీచ్లో సూర్యకాంతిలో అద్భుతమైన పోజ్ను ఇస్తుంది. నారింజ అంచుగల బికినీలో దిశా ఊపేస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరి వార్డ్రోబ్లో ఉండాల్సిన కలర్ ఇది.
దిశా పటానీ పాస్టెల్ పింక్ బికినీలో మెరుస్తుంది. బీచ్ వేర్లో ఇది అద్భుతమైన గ్లామర్ను ప్రతిబింబిస్తుంది. సింపుల్ కలర్స్ ఇష్టపడే వారికి ఇది సరైన ఎంపిక.
దిశా పటానీ అందమైన ఆకుపచ్చ బికినీలో ఆకర్షిస్తోంది. తన ఆకర్షణీయమైన అందంతో బీచ్ లో సేదతీరుతుంది. బీచ్ కు వెళ్లే వారికి ఇది సరైన ఎంపిక.
బికినీ ఫ్యాషన్ లేత షేడ్స్ లేకుండా అసంపూర్ణంగా ఉంది. దిశా క్రీమ్-రంగు బికినీలో అద్భుతమైన మెరిసిపోతుంది.
దిశా పటానీ పసుపు బికినీలో హట్ గా ఉంది. తన ఒంపుసొంపులతో సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
దిశా ధరించిన ఫ్లవర్ ప్రింటెడ్ బికినీ లుక్ బీచ్ ఫ్యాషన్కు ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తిస్తుంది. బీచ్ ఫ్యాషన్ కోసం ఇది తప్పనిసరిగా ప్రయత్నించవలసిన లుక్.
దిశా పటానీ ఏదైనా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చేందుకు ఎప్పుడూ వెనుకాడదు. మెరైన్ బ్లూ బికినీలో దిశా మెరిసిపోతుంది.
దిశా పటానీ ఊదా రంగు బికినీలో అద్భుతంగా ఉంది. బీచ్ విహారయాత్రకు సరైన ఎంపిక. (అన్ని చిత్రాలు: @dishapatani/ Instagram)