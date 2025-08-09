English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Disha Patani: హాట్ అందాలతో మత్తెక్కిస్తున్న ఒంపుసొంపుల సుందరి దిశా పటానీ!

Disha Patani Photos: 'ధోనీ' సినిమాలో సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్ సరసన హీరోయిన్‌గా నటించి దేశవ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది దిశా పటానీ. ఆమె తెలుగులో వరుణ్ తేజ్ సరసన 'లోఫర్' చిత్రంతో టాలీవుడ్‌కు పరిచయమైంది. ఆ తర్వాత ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన 'కల్కి' సినిమాతో మరోసారి తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించింది. సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉండే ఈ బ్యూటీ తాజాగా ఆమెకు సంబంధించిన కొన్ని హాట్ ఫొటోలను షేర్ చేసింది. ఇప్పుడా ఫొటోలు వైరల్ అయ్యాయి.
1 /5

దిశా పటానీ..13 జూన్ 1992లో ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బరేలీలో జన్మించింది. 

2 /5

సినిమాలపై ఆసక్తితో మోడలింగ్‌లోకి అడుగుపెట్టి.. ఆ తర్వాత బాలీవుడ్ సినిమాలు చేసింది. 

3 /5

4 /5

5 /5

సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉండే ఈ బ్యూటీ తాజాగా ఆమెకు సంబంధించిన కొన్ని హాట్ ఫొటోలను షేర్ చేసింది. ఇప్పుడా ఫొటోలు వైరల్ అయ్యాయి.

Disha Patani Disha Patani hot pics Bollywood Disha Patani photos Disha Patani News Disha Patani Latest Photos

