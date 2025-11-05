English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Prabhas Disha Patani: ప్రభాస్.. ఈ పేరే ఒక బ్రాండ్. రెబల్‌ స్టార్‌ గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా సరిపోదు. ప్రస్తుతం బ్యాక్ టూ బ్యాక్ మూవీస్‌తో క్షణం కూడా తీరిక లేకుండా ఉంటున్నాడు ప్రభాస్. అయితే ఈ పాన్ ఇండియా స్టార్.. తన సినిమాల్లో యాక్ట్ చేసే నటుల్ని.. ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటాడన్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ప్రభాస్ గురించి బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ దిశా పటానీ కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.. 
 
ప్రభాస్‌తో కలిసి నటించే వాళ్లందరూ.. ఆయన పెట్టే ఫుడ్ గురించే మాట్లాడుతూ ఉంటారు. తన సినిమా షూటింగ్‌కు వచ్చే ఆర్టిస్టులకు ప్రత్యేకంగా.. భోజనాలు పంపించడం తన పెదనాన్న కృష్ణంరాజు నుంచే నేర్చుకున్నాడు ప్రభాస్. వారికి మర్యాదల్లో ఏ మాత్రం లోటు కాకుండా చూసుకుంటాడు.   

తాజాగా దీనిపైనే హీరోయిన్‌ దిశా పటానీ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాటర్ చెప్పకొచ్చింది. కల్కి 2898 AD మొదటి పార్ట్‌లో ప్రభాస్‌తో కలిసి నటించిన దిశా.. ఆ మూవీ షూటింగ్ సమయంలో డార్లింగ్ చాలా కేర్ తీసుకున్నాడని తెలిపింది.

ప్రతీరోజు ప్రభాస్ వాళ్ల ఇంటి నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఫుడ్ క్యారేజీలు పంపించేవాడని.. అంత మంచి భోజనం చూశాక తినకుండా కంట్రోల్‌లో ఉండటం చాలా కష్టమని.. అందుకే తాను కూడా ఇష్టంగా తినేసేదాన్నని చెప్పింది. ఆ టేస్టీ ఫుడ్‌తో నా డైట్ పూర్తిగా కంట్రోల్ తప్పిందంటూ నవ్వుతూ ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది దిశా. 

ప్రభాస్‌ తన కో-స్టార్స్‌కి ఫుడ్ పంపడం కొత్తేమి కాదు. గతంలో కూడా డార్లింగ్‌తో కలిసి నటించిన అనుష్క శెట్టి, శ్రద్ధా కపూర్‌, పూజా హెగ్డే వంటి హీరోయిన్లకు.. ప్రభాస్ ఇంటి నుండే రుచికరమైన భోజనం పంపించేవాడు.   

అప్పట్లో ఆ హీరోయిన్లంతా కూడా ఇదంతా ప్రభాస్ పంపించిన భోజనమని.. సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో వీడియోలు షేర్ కూడా చేశారు. ఇక ఆ మధ్య శృతిహాసన్ కూడా సలార్ షూటింగ్‌లో ప్రభాస్ పంపించిన భోజనం గురించి వీడియో తీయగా.. నెట్టింట్లో బాగా ట్రెండ్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. అయింది.  

