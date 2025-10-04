Azamgarh rivers: దేశంలో ఈ జిల్లా చాలా ప్రత్యేకం ..ఒకటి కాదు రెండు కాదు.. ఏకంగా గంగ నుంచి సరయు వరకు 17 నదులకు నిలయం..!!

Rivers of Azamgarh: భారతదేశంలో నదులు మనకు జీవం అందించే ప్రధాన మూలాధారాలు. దేశంలో 200కి పైగా నదులు విభిన్న జిల్లాల ద్వారా ప్రవహిస్తున్నాయి. అయితే, ఒకే జిల్లాలో 17 నదులు ఒకేసారి ప్రవహిస్తున్న స్థానం మీకు తెలుసా?
ఉత్తరప్రదేశ్లోని అజంగఢ్ జిల్లా విశేషం కలిగిన ప్రాంతం. ఇక్కడి నదులు స్థానిక ప్రజల జీవనాధారంగా, వ్యవసాయానికి, ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.
ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఒక జిల్లా అయిన అజంగఢ్, దాని గుండా ప్రవహించే అనేక నదుల కారణంగా నదుల భూమి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ జిల్లా దేశవ్యాప్తంగా ఈ పేరుతోనే పిలుస్తారు.
అజంగఢ్ జిల్లాలో, అనేక నదులు కలిసి ప్రవహిస్తుండటంతో, మూడు ప్రదేశాలలో సంగమ స్థానాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ జిల్లాలో నదులు మూడు ప్రదేశాలలో కలుస్తాయి, అంటే అవి సంగమిస్తాయి.
అజంగఢ్ “నదుల భూమి”గా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ జిల్లాలోని అనేక నదులు కలిసిప్రవహించడం వల్ల మూడు సంగమ ప్రదేశాలు ఏర్పడతాయి, అంటే కొన్ని నదులు పరస్పరం కలుస్తాయి.
అజంగఢ్లోని ప్రధాన నదులలో తంసా, ఘాఘ్రా నదులు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉన్నాయి. ఘాఘ్రా (సరయు) నది జిల్లా లోపల దాదాపు 45 కిలోమీటర్లు ప్రవహిస్తుంది, కాగా తంసా నది 89 కిలోమీటర్ల పొడవునా ప్రవహిస్తుంది.
ఇవి మాత్రమే కాకుండా, ఈ జిల్లాలో గంగా, కున్వర్, మంజుషా, సిల్ని, బెసో, ఉదంతి, మాంగై, భైంషీ, లోని, డోనా, ఓరా, బగ్రీ, సుక్సుయ్, కయాద్ వంటి నదులు కూడా ప్రవహిస్తున్నాయి. ఈ 17 నదుల సముదాయంతో అజంగఢ్ జిల్లా నదుల వైవిధ్యాన్ని, భౌగోళిక ప్రత్యేకతను ప్రపంచానికి చూపుతోంది
ప్రాంతీయ వ్యవసాయానికి, తృణధాన్య సాగుకు, మత్స్యకృషి, పానీయ జల సరఫరాకు ఈ నదులు ముఖ్యమైనవి. ఇక్కడి ప్రజలకు నదులు కేవలం నీటి మూలం మాత్రమే కాదు, జీవనవిధానానికి మౌలిక ఆధారంగా ఉన్నాయి.
అజంగఢ్ జిల్లాలోని ఈ నదుల సంగమం, వైవిధ్యం, జిల్లా ప్రత్యేకతను మరింత స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి.