Azamgarh rivers: దేశంలో ఈ జిల్లా చాలా ప్రత్యేకం ..ఒకటి కాదు రెండు కాదు.. ఏకంగా గంగ నుంచి సరయు వరకు 17 నదులకు నిలయం..!!

Rivers of Azamgarh: భారతదేశంలో నదులు మనకు జీవం అందించే ప్రధాన మూలాధారాలు. దేశంలో 200కి పైగా నదులు విభిన్న జిల్లాల ద్వారా ప్రవహిస్తున్నాయి. అయితే, ఒకే జిల్లాలో 17 నదులు ఒకేసారి ప్రవహిస్తున్న స్థానం మీకు తెలుసా? 
 
1 /8

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అజంగఢ్ జిల్లా  విశేషం కలిగిన ప్రాంతం. ఇక్కడి నదులు స్థానిక ప్రజల జీవనాధారంగా, వ్యవసాయానికి, ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.

2 /8

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఒక జిల్లా అయిన అజంగఢ్, దాని గుండా ప్రవహించే అనేక నదుల కారణంగా నదుల భూమి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ జిల్లా దేశవ్యాప్తంగా ఈ పేరుతోనే పిలుస్తారు.

3 /8

అజంగఢ్ జిల్లాలో, అనేక నదులు కలిసి ప్రవహిస్తుండటంతో, మూడు ప్రదేశాలలో సంగమ స్థానాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ జిల్లాలో నదులు మూడు ప్రదేశాలలో కలుస్తాయి, అంటే అవి సంగమిస్తాయి.  

4 /8

అజంగఢ్ “నదుల భూమి”గా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ జిల్లాలోని అనేక నదులు కలిసిప్రవహించడం వల్ల మూడు సంగమ ప్రదేశాలు ఏర్పడతాయి, అంటే కొన్ని నదులు పరస్పరం కలుస్తాయి.   

5 /8

అజంగఢ్‌లోని ప్రధాన నదులలో తంసా, ఘాఘ్రా నదులు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉన్నాయి. ఘాఘ్రా (సరయు) నది జిల్లా లోపల దాదాపు 45 కిలోమీటర్లు ప్రవహిస్తుంది, కాగా తంసా నది 89 కిలోమీటర్ల పొడవునా ప్రవహిస్తుంది.

6 /8

ఇవి మాత్రమే కాకుండా, ఈ జిల్లాలో గంగా, కున్వర్, మంజుషా, సిల్ని, బెసో, ఉదంతి, మాంగై, భైంషీ, లోని, డోనా, ఓరా, బగ్రీ, సుక్సుయ్, కయాద్ వంటి నదులు కూడా ప్రవహిస్తున్నాయి. ఈ 17 నదుల సముదాయంతో అజంగఢ్ జిల్లా నదుల వైవిధ్యాన్ని, భౌగోళిక ప్రత్యేకతను ప్రపంచానికి చూపుతోంది

7 /8

ప్రాంతీయ వ్యవసాయానికి, తృణధాన్య సాగుకు, మత్స్యకృషి, పానీయ జల సరఫరాకు ఈ నదులు ముఖ్యమైనవి. ఇక్కడి ప్రజలకు నదులు కేవలం నీటి మూలం మాత్రమే కాదు, జీవనవిధానానికి మౌలిక ఆధారంగా ఉన్నాయి. 

8 /8

అజంగఢ్ జిల్లాలోని ఈ నదుల సంగమం,  వైవిధ్యం, జిల్లా ప్రత్యేకతను మరింత స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి.  

