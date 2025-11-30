School Holiday: విద్యార్థులకు బంపర్ న్యూస్.. రేపు సోమవారం స్కూళ్లకు సెలవు

Tomrrow School Holiday: దిత్వా తుఫాన్ ప్రభావంతో ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. రేపు తిరుపతి జిల్లాలో అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. దీంతో ముందు జాగ్రత్తగా రేపు జిల్లాలోని అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలు, అంగన్వాడీలకు కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు సెలవు ప్రకటించారు. రేపు పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించడంతో.. విద్యార్థులు ఆనందం అంతా ఇంతా కాదు.
దిత్వా తుఫాన్ ప్రభావం తమిళనాడుపై తీవ్రంగా ఉండగా.. ఏపీపై కూడా ఆ ప్రభావం కన్పిస్తోంది. ఇప్పటికే దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమలో చాలా చోట్ల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఆదివారం నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాలకు అధికారులు రెడ్ అలెర్ట్ జారీ చేశారు.
అలాగే ప్రకాశం, కడప, అన్నమయ్య జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్.. గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, నంద్యాల, కర్నూలు, అనంతపురం, సత్యసాయి జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేశారు. దీంతో నెల్లూరు, చిత్తూరు, ప్రకాశం జిల్లాలకు కూడా తుఫాన్ ముప్పు ఉన్న నేపథ్యంలో.. సెలవు ఇవ్వాలని తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు.
ఈ తీరం వల్ల బలమైన ఈదురు గాలులు వీస్తాయని.. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని సూచించారు అధికారులు. అలాగే లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అప్రమత్తం చేశారు.
ఇక తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇప్పటికే తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలకు, కళాశాలలకు అధికారులు సెలవులు ప్రకటించారు.
ఏపీలో తిరుపతినే కాకుండా వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మిగిలిన జిల్లాలలో కూడా.. విద్యా శాఖ అధికారులు పాఠశాల, కళాశాలల సెలవుపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి.