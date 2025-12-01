English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ditwah Cyclone: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. దిత్వా తుఫాన్ వేళ టీటీడీ కీలక సూచనలు..

Cyclone ditwah effect on Tirumala: శ్రీ వారి దర్శనాలకు వచ్చే భక్తులు జాగ్రత్తలు పాటించాలని టీటీడీ కీలక సూచనలు చేసింది. ఇప్పటికైతే దిత్వా తుపాను బలహీన పడటంతో అధికారులు సహాయక చర్యల్ని ముమ్మరం చేశారు.
నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన 'దిత్వా' తుపాను పలు రాష్ట్రాలకు కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తుంది. ముఖ్యంగా దీని వల్ల వందల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మనుషులతో పాటు మూగ జీవాలు సైతం వరద నీటిలో కొట్టుకునిపోయాయి.

 ఈ క్రమంలో దిత్వా తుపాన్ ప్రభావం వల్ల గత రాత్రి బలహీనపడడడం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఇది తీవ్ర వాయుగుండంగా కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ (ఏపీఎస్డీఎంఏ)కీలక సూచనలు చేసింది.  

ఈ తీవ్ర వాయుగుండం ఉత్తర తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి తీరాలకు సమాంతరంగా కదులుతోందని, సోమవారం మధ్యాహ్నానికి వాయుగుండంగా బలహీనపడే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. దీని వల్ల నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లోని కొన్నిచోట్ల భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.

ఇప్పటికే..దక్షిణ కోస్తా తీరం వెంబడి గంటకు 40 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయని, మంగళవారం వరకు మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లరాదని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా తిరుమలలో కూడా దిత్వా ప్రభావం వల్ల కుండపోతగా వానలు పడుతున్నాయి. దీని వల్ల తీవ్రమైన ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు.  

ఈ క్రమంలో టీటీడీ కీలక అలర్ట్ ను జారీ చేసింది. దిత్వా తూఫాన్ కారణంగా తిరుమలలో వర్షం పడుతుంది. వర్షంతో భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. నిన్నటి నుంచి నిరంతరంగా వర్షం పడుతుంది.  

 ఈ క్రమంలో భక్తులు.. వసతి దొరక్క తీవ్రమైన అవస్తలు పడుతున్నారు. మాడ విధుల్లో ఎక్కడ చూసిన నీళ్లు ఉండటంవల్ల భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. 

ఒకవైపు వర్షం,  మరో వైపు చలికి భక్తులు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దిత్వా తూఫాన్ హెచ్చరికల వల్ల టీటీడీ అధికారులు ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు, వయోధికులు జాగ్రత్తలు పాటించాలని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా.. ఘాట్ రోడ్డు లో వాహన దారులు జాగ్రత్తలు పాటించాలని..  కొండచరియలు ,చెట్లు విరిగి పడే అవకాశం ఉన్నందున అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని టీటీడీ కీలక సూచనలు చేసింది.  

