Divi Gym Photos: తేనె కళ్లు, కాకపుట్టించే అందంతో సోషల్ మీడియాలో నిరంతరం సెగలు రేపే ముద్దుగుమ్మ దివి వైద్య. బిగ్బాస్ తెలుగు షో ద్వారా ఫుల్ పాపులారిటీ తెచ్చుకున్న ఈ హైదరాబాద్ బ్యూటీ, తాజాగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టిన ఒక పోస్ట్ ఇప్పుడు నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది.
జిమ్లో బ్లాక్ కలర్ టైట్ ఫిట్ డ్రెస్లో వర్కవుట్ చేస్తూ దిగిన హాట్ ఫోటోలను షేర్ చేసింది బిగ్బాస్ బ్యూటీ దివి. అయితే దానికి పెట్టిన క్యాప్షన్ ఇప్పుడు అందర్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది.
"స్వర్గానికి దారి చూపిస్తా.. వచ్చేయ్" అంటూ ఇచ్చిన క్యాప్షన్ కుర్రాళ్లకు అస్సలు నిద్రలేకుండా చేస్తోంది ఈ ముద్దుగుమ్మ. దీంతో నెటిజన్లు రకరకాల వెరైటీ కామెంట్లతో ఈ పోస్ట్ను ట్రెండ్ చేస్తున్నారు.
మోడలింగ్తో కెరీర్ ప్రారంభించిన దివి వైద్య, తొలుత కొన్ని షార్ట్ ఫిలింస్లో నటించింది. ఆ తర్వాత 2019లో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు నటించిన 'మహర్షి' సినిమాలో చిన్న పాత్రతో వెండితెరకు పరిచయమైంది.
బిగ్బాస్ రియాలిటీ షో దివి కెరీర్ను మలుపు తిప్పింది. ఏకంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి సైతం ఆమె టాలెంట్కు ముచ్చటపడి తన 'గాడ్ ఫాదర్' సినిమాలో ఛాన్స్ ఇచ్చారు.
ఆ తర్వాత 'ఏ1 ఎక్స్ప్రెస్', 'జిన్నా', 'రుద్రాంగి', 'లంబసింగి', 'పుష్ప 2', 'డాకు మహారాజ్' వంటి వరుస చిత్రాలతో టాలీవుడ్లో తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంటోంది.