Divi Vadthya: అల్లు అర్జున్ సినిమా చెయ్యడం వల్ల ఒరిగింది ఏమీ లేదు.. పుష్ప అనవసరంగా చేశా.. బిగ్ బాస్ బ్యూటీ ఆశ్చర్యకర వ్యాఖ్యలు

Pushpa 2 controversy: అల్లు అర్జున్ సినిమా చేయడం వల్ల ఏమీ లాభం కాలేదు.. పుష్పలో పని చేయడం అనవసరం అనిపించింది అంటూ బిగ్ బాస్ ఫేమ్ దివి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. సాధారణంగా అల్లు అర్జున్ లాంటి స్టార్ హీరో సినిమాలో అవకాశం వస్తే చాలా మంది నటీమణులు ఆనందపడతారు. కానీ దివి మాత్రం తన అనుభవం గురించి చెప్పిన మాటలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి.
బిగ్ బాస్ షో ద్వారా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దివి వద్థ్య, ఆ తర్వాత కొన్ని సినిమాల్లో అవకాశాలు పొందింది. ముఖ్యంగా చిరంజీవి నటించిన “గాడ్ ఫాదర్” సినిమాలో ఆమె చిన్న కానీ గుర్తుండిపోయే పాత్ర చేసింది. ఆ తర్వాత ఆమెకు “పుష్ప 2: ది రూల్” సినిమాలో కూడా అవకాశం వచ్చింది. ఈ సినిమా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో భారీ అంచనాలతో విడుదలై మంచి విజయం సాధించింది.
దివి మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమాలో తన పాత్ర చాలా ముఖ్యమని ముందుగా చెప్పారని తెలిపింది. అందుకే చాలా ఆశలతో ఈ ప్రాజెక్ట్లో చేరిందట. దాదాపు 20 రోజుల పాటు షూటింగ్లో పాల్గొని, మరో 10 రోజులు డబ్బింగ్ కూడా చేసింది. కానీ సినిమా విడుదలైన తర్వాత తన పాత్రను చూసి చాలా నిరాశకు గురయ్యానని ఆమె చెప్పింది.
తన పాత్రను చివరికి చాలా తగ్గించి చూపించారని, స్క్రీన్పై ఆశించినంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వలేదని దివి పేర్కొంది.
దీంతో తాను చేసిన కష్టానికి తగిన ఫలితం రాలేదని భావించిందట. “ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనల్ని మనమే ఓదార్చుకుని ముందుకు వెళ్లాల్సిందే” అని ఆమె చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
సినిమా రంగంలో ఇలా చాలా సార్లు నటీనటులకు ముందుగా చెప్పిన దానికంటే చివరికి ఫలితం భిన్నంగా ఉండొచ్చు. దివి చేసిన ఈ కామెంట్స్ కూడా అలాంటి విషయాలపై మరోసారి చర్చకు దారితీశాయి. ప్రస్తుతం ఆమె మాటలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ, అభిమానుల మధ్య విభిన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.