Thanuja Puttaswamy: పెద్ద వివాదంలో దివ్వెల మాధురీ, తనూజ.!. తిరుమలలో వీరు చేసిన పనికి భక్తులు సీరియస్.!.

Divvela madhuri and thanuja controversy in tirumala: తిరుమలలో దివ్వెల మాధురీ చేసిన పనిపై శ్రీ వారి భక్తులు మండి పడుతున్నారు. అంతే కాకుండా దీనిపై టీటీడీ చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా దివ్వెల మాధురీ, తనూజ అంశం మరోసారి వార్తలలో నిలిచింది.
కలి ప్రభావమో మరేంటో కానీ ఇటీవల పవిత్రమైన తిరుమల ఎక్కువగా వివాదాలతోనే వార్తలలో ఉంటుంది. ఇప్పటికే లడ్డు వివాదంపై ఏపీ రాజకీయాలు కాకరేపుతున్న సంగతి తెలిసిందే. మండలిలో సైతం కూటమి వర్సెస్ వైసీపీల మధ్య ఫైటింగ్ పీక్స్ కు చేరింది. ఇక టీటీడీ చైర్మన్ కూడా మహిళతో ఉన్న వీడియోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేశాయి.
మరోవైపు తిరుమలలో ఇటీవల క్యూలైన్ లలొ కొంతమంది భక్తులు వాగ్వాదం చేసుకున్నారు. ఒక వ్యక్తి తోటి భక్తుడిపై బెల్ట్ తో దాడి చేయడం వార్తలలో నిలిచింంది. ఇటీవల టీటీడీ సమావేశాల్లో సైతం తిరుమలలో వివాదాలు, రీల్స్ మొదలైన అంశాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని బోర్డ్ మీటింగ్ లో నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఈ క్రమంలో తాజాగా.. తిరుమలలో దివ్వెల మాధురీ, బిగ్ బాస్ ఫెమ్ తనూజ పుట్టస్వామి చేసిన పనిపై శ్రీవారి భక్తులు మండి పడుతున్నారు. తిరుమలలో బిగ్ బాస్ ఫేమ్ తనుజ బర్త్ డే వేడుకలను ప్రైవేటు లాడ్జీలో దివ్వెల మాదురీ సెలబ్రేట్ చేశారు. అసలు తిరుమల కొండపైన కేక్ ను ఎలా అనుమతించారు అన్నదానిపై వివాదం రాజుకుంది.
సాధారణంగా భక్తులు తిరుమల కొండకు కేక్ తీసుకుని వెళ్లాలంటే కొన్ని నిబంధనలు పాటించాల్సి ఉంటుంది.. కేవలం ఎగ్లెస్ కేక్ మాత్రమే తిరుమల కొండ కు అనుమతిస్తారు. అయితే వీళ్లు తీసుకెళ్లిన కేక్ కు అనుమతి ఉంటా లేదా అన్నదానిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. మరోపక్క ఇప్పటికీ దువ్వాడ శ్రీనివాస్ దివ్య మాధురికి వివాహం కాకపోవడం వారి ఇద్దరికి కలిసి తిరుమల కొండపై గదులు కేటాయించడం పై సర్వత్ర విమర్శలు వెల్లవెత్తుతున్నాయి.
ఇప్పటికే తిరుమలలో వీఐపీలకు ఒకలా 15నిముషాలు దర్శనం, సామాన్యులకు సెకన్లు పాటు కూడా ఉండనివ్వకుండా టీటీడీ వారు చేస్తారని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు.ఈ రచ్చవేళ మరోసారి దివ్వెల మాధురీ, తనూజ వివాదం మరోసారి కాంట్రవర్సీగా మారింది. గతంలో కూడా దివ్వెల మాధురీ తిరుమలలో రీల్స్ చేసి వివాదంలో పడ్డారు.
ఆ తర్వాత దీనిపై కొన్ని రోజులు రచ్చ జరిగి ఎక్కడికక్కడ కూల్ అయ్యింది. ఈ క్రమంలో మరోసారి దివ్వెల మాధురీ, తనూజ మరోసారి వివాదంను రాజేయడం మాత్రం తిరుమలలో పెనుదుమాంగా మారింది. దీనిపై శ్రీవారి భక్తులుమండిపడుతున్నారు. సామన్యులకు ఒక రూల్.. సెలబ్రీటీలకు మరోకరూలా..?.. అంటూ టీటీడీనీ ఏకీపారేస్తున్నారు.