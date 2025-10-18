English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Divvela Madhuri: బిగ్‌బాస్‌ ఆఫర్‌ కోసం రూ. 1,00,00,000 లంచం..ఫేమస్ అవ్వడానికి ఎంతకి తెగించారో?

Divvela Madhuri Bigg Boss Commission: బుల్లితెర ప్రేక్షకుల్ని ఉర్రూతలూగిస్తున్న రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్.. ఒకవైపు విజయవంతంగా నడుస్తుండగా, మరోవైపు ఈ రియాలిటీ షోపై అనేక అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. రోజురోజుకూ ప్రతికూలత పెరుగుతోంది. కొందరు ఇది అసభ్యకరమైన కార్యక్రమం అని చెబుతుంటే, మరికొందరు ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశ్యం డబ్బు సంపాదించడమేనని విమర్శిస్తున్నారు. ఇప్పుడు తాజాగా తెలుగు బిగ్‌బాస్‌కు మరో చిక్కు వచ్చి పడింది. ఆ షాకింగ్ న్యూస్ ఏంటంటే..
బిగ్ బాస్ షో సమాజానికి, ముఖ్యంగా యువతకు తప్పుడు సందేశాలను ఇస్తోందని చాలా మంది అభ్యతరం వ్యక్తం చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. పిల్లలు చూడకూడని దృశ్యాలను చూపించడం ద్వారా కుటుంబ విలువలను నాశనం చేస్తోందని చాలా మంది ప్రముఖులు ఆరోపించడం మనం చూశాము. ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ, బిగ్ బాస్ కు డిమాండ్ తగ్గలేదు.  

అలాగే ప్రజా సంస్థలు, మహిళా సంఘాలు ఈ షోను నిలిపివేయాలని ఫిర్యాదులు చేశాయి. బిగ్ బాస్ షో నిర్వాహకులు, హోస్ట్ హీరో నాగార్జునపై చర్యలు తీసుకోవాలని కొందరు హైదరాబాద్ పోలీసులకు ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి.  

నైతిక విలువలు లేని వ్యక్తులను మాత్రమే పోటీదారులుగా ఎంపిక చేస్తున్నారని వారు ఆరోపిస్తున్నారు. దివ్వెల మాధురి, రీతు చౌదరి వంటి పోటీదారులను ఎంపిక చేయడం ద్వారా ఈ షో ఎలాంటి సందేశం ఇస్తుందని వారు ప్రశ్నించారు. తమ డిమాండ్లను నెరవేర్చకుండా షో కొనసాగిస్తే బిగ్ బాస్ ఇంటిని ముట్టడించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలంగాణలోని గజ్వేల్‌కు చెందిన కొందరు యువకులు హెచ్చరించారు.    

ఈ పరిస్థితుల నడుమ, బిగ్ బాస్ నుండి మరో బాంబు పేలుళ్ల వార్త బయటకు వచ్చింది. దివ్వెల మాధురి బిగ్ బాస్ హౌస్‌లోకి ప్రవేశించడానికి కోటి రూపాయలు లంచం ఇచ్చారని జనసేన నాయకురాలు ఒకరు చేసిన ప్రకటన ఆరోపణ చేశారు. ఈ షో గెలిస్తే కేవలం రూ.50 లక్షలు మాత్రమే లభిస్తాయి. కానీ, ఈ షోలోకి వెళ్లి పాపులర్ అయ్యేందుకు ఆమె రూ.కోటి లంచం ఇచ్చినట్లు ఆమె ఆరోపించారు.   

బిగ్ బాస్ రియాలిటీ షో తరచుగా ఏదో ఒక వివాదంలో చిక్కుకుంటుంది. చాలా మంది ఈ షోపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది క్రమంగా ప్రజల్లో ఇది నకిలీ షో అనే భావనను సృష్టిస్తోంది. కాబట్టి.. వీటన్నింటిపై స్పష్టత రావాలంటే, బిగ్ బాస్ యాజమాన్యం స్పందించాలి.    

