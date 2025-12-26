English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Divvela Madhuri: అనసూయ బికినీలంటే అసహ్యం.!. శివాజీ రచ్చలో రంగంలోకి దివ్వెల మాధురీ.. ఏమనిందంటే..?

Divvela madhuri on fires on anasuya bharadwaj: తమ మద్దతు పూర్తిగా నటుడు శివాజీకే అంటూ దివ్వెల మాధురీ తెల్చి చెప్పింది. అసలు అనసూయ బట్టలు చూస్తేనే కంపంరంగా ఉంటుందని మండిపడింది.ఈ క్రమంలో దీనిపై మరోసారి నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
నటుడు శివాజీ ఇటీవల దండోరా మూవీ ఈవెంట్ లో హీరోయిన్ లో డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ పై చేసిన  కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాతో పాటు ఇండస్ట్రీలో కూడా హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. దీనిపై అనసూయ, శివాజీల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. అంతేకాకుండా దీనిపై అనసూయ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేస్తునే ఉన్నారు.

అయితే.. ఈ వివాదంలో తాజాగా దివ్వెల మాధురీ, దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ఎంటర్ అయ్యారు. దివ్వెల మాధురీ మాట్లాడుతూ.. అనసూయ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ అస్సలు బాగుండదని మాట్లాడారు. అంతేకాకుండా.. బికీనీలు, బాడీ కన్పించేటట్లు దుస్తులు వేసుకొవడంపై మండిపడ్డారు

అదేవిధంగా తమ మద్దతు శివాజీకే ఉంటుందన్నారు. ఆయన చెప్పింది ముమ్మాటికి కరెక్ట్ అని అన్నారు. కానీ రెండు పదాలు కొంచెం తప్పుగా మాట్లారని, దానికి ఆయన సారీ కూడా చెప్పారని గుర్తుచేశారు. మరోవైపు సభ్యతగా దుస్తులు వేసుకొమ్మంటే ఎందుకంత రాద్దాంతం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.  

ఈ వివాదంపై దువ్వాడ శ్రీనివాస్ కూడా మాట్లాడుతూ అందరి శరీరంలో ఉండే సామాన్లు ఇవేనన్నారు. అంత మాత్రం అందరికి కన్పించేలా దుస్తులు వేసుకొవడం ఎక్కడి సభ్యత అంటూ మండిపడ్డారు. అయితే శివాజీ దుస్తులపై చెప్పడం తప్పు కాదు.. కానీ చెప్పే విధానంలో తప్పు ఉందన్నారు. 

అయితే..ఈ అనసూయపై దివ్వెల మాధురీ చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. మరోవైపు  తన దుస్తుల గురించి తన కొడుకు చెబితేనే వినలేదు.. ఇతరులు చెబితే వింటానా అంటూ అనసూయ ఇటీవల ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన మాటలు కూడా వైరల్గా మారిన విషయం తెలిసిందే.

కొంత మంది నెటిజన్లు మాత్రం అనసూయను ఏకీపారేస్తున్నారు. శివాజీ మాట్లాడింది హీరోయిన్ల గురించి , ఆంటీల గురించి కాదని కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు. అదే విధంగా తమకు ట్రోల్స్ కొత్తమే కాదని ఏదైన ఓపెన్ గా చెప్తామని దివ్వెల మాధురీ, దువ్వాడ శ్రీనివాస్ చెప్పారు. 

 అనసూయ మాత్రం తనవ్యాఖ్యలపై వెనక్కు తగ్గేది లేదని ఇలాంటివి చాలా ఎదుర్కొని ఇక్కడి వరకు వచ్చానని చెబుతున్నారు. మొత్తంగా శివాజీ, అనసూయ రచ్చ మాత్రం నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

