  • Divya Bharathi Photo: నెట్టింట సుడిగాలి సుధీర్ హీరోయిన్ మోత మోగిస్తోంది..ఎర్ర డ్రస్సులో పిచ్చెక్కిస్తోన్న తమిళ్ పాప!

Divya Bharathi Photos: సినిమా ఇండస్ట్రీలో రాణించాలంటే కేవలం అందం మాత్రమే ఉంటే సరిపోదు. అదృష్టం, పట్టుదల కూడా ఉండాలని నిరూపించింది ఈ ముద్దుగుమ్మ. కాలేజీ రోజుల్లో "నువ్వు అందంగా లేవు" అంటూ ఎన్నో విమర్శలు ఎదుర్కొని, మనస్తాపానికి గురైన ఆ అమ్మాయే.. నేడు కుర్రకారు గుండెల్లో 'దేవత'గా కొలువుదీరింది. ఆమె మరెవరో కాదు, దివ్య భారతి.
ఎలాంటి సినీ నేపథ్యం లేకుండా సామాన్య మధ్యతరగతి కుటుంబం నుండి వచ్చిన దివ్య భారతి జీవితాన్ని ఫేస్‌బుక్ మలుపు తిప్పింది. సరదాగా తను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన ఫోటోలు వైరల్ అవ్వడంతో, ఆమెకు సినిమా ఆఫర్ తలుపు తట్టింది. కోలీవుడ్ చిత్రం 'బ్యాచిలర్'తో వెండితెరకు పరిచయమైన ఈ బ్యూటీ, మొదటి సినిమాతోనే ఇండస్ట్రీని షేక్ చేసింది. ఆమె బోల్డ్ యాక్టింగ్, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్‌కు యూత్ ఫిదా అయిపోయారు.

ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో జి.వి. ప్రకాష్ సరసన 'కింగ్‌స్టన్' అనే ఫాంటసీ హారర్ చిత్రంలో నటించింది. ఈ సినిమా ఆశించిన స్థాయిలో విజయం సాధించకపోయినా, దివ్య భారతి క్రేజ్ మాత్రం అణుమాత్రం తగ్గలేదు. ప్రస్తుతం ఈమె తన ఫోకస్ అంతా టాలీవుడ్‌పై పెట్టింది.

టాలీవుడ్ క్రేజీ స్టార్ సుడిగాలి సుధీర్ సరసన 'గోట్' (GOAT) చిత్రంలో నటిస్తూ తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోంది. ఈ సినిమాపై ఇటు సుధీర్ ఫ్యాన్స్‌లో, అటు దివ్య భారతి ఫ్యాన్స్‌లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.

తాజాగా దివ్య భారతి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన కొన్ని ఫోటోలు నెట్టింట సెగలు పుట్టిస్తోంది. ఎర్రని రంగు డ్రెస్‌లో ఆమె ఇచ్చిన స్టన్నింగ్ పోజులు చూసి నెటిజన్లు వెర్రెక్కిపోతున్నారు. "నాడు విమర్శించిన వారే.. నేడు నీ అందానికి దాసోహం అంటున్నారు" అంటూ అభిమానులు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.  

తెలుగులో 'గోట్' సినిమా కనుక హిట్ అయితే, ఈ ముద్దుగుమ్మ టాలీవుడ్‌లో టాప్ హీరోయిన్ల జాబితాలో చేరడం ఖాయమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

