Divyanka Sirohi Death: సినీ పరిశ్రమలో విషాదం..29 ఏళ్లకే స్టార్ హీరోయిన్ మృతి..అసలు కారణం ఇదే!

Divyanka Sirohi Death News: ప్రముఖ నటి, సోషల్ మీడియా స్టార్ దివ్యాంక సిరోహి (29) మృతిచెందారు. హర్యానవీ మ్యూజికల్ ఇండస్ట్రీలో గుర్తింపు పొందిన దివ్యాంక సిరోహి మంగళవారం రాత్రి ఘజియాబాద్లోని తన నివాసంలో విగతజీవిగా పడి ఉంది. గుండె పోటు కారణంగా ఆమె అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలిపోయి కన్నుమూసినట్లు చెబుతున్నారు.
గుండె పోటు కారణంగా ఆమె అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలిపోయి కన్నుమూసినట్లు చెబుతున్నారు. కింద పడిన సమయంలో ఆమె తలకు బలమైన గాయం తగిలి..తీవ్ర రక్తస్రావమైనట్లు తెలుస్తోంది. అయితే కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించే లోపే ఆమె ప్రాణాలు వదిలినట్లు వైద్యులు తెలిపారు.
నటి దివ్యాంక సిరోహి.. నటనపై ఆసక్తితో సాధారణ ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టి సినిమా ఇండస్ట్రీ వైపు అడుగులు వేసింది. కింది స్థాయి నుంచి నటిగా గుర్తింపు తెచ్చుకోవడం ఎంతో మందిలో స్ఫూర్తిని కలుగుజేసింది.
'మేరీ మమ్మీ ను పసంద్ నీ తూ' అనే పాటకు ఆమె డ్యాన్స్ విపరీతంగా వైరల్గా మారింది. ఆ సాంగ్తో ఓవర్ నైట్ స్టార్డమ్ వచ్చేసింది. ఆ తర్వాత దివ్యాంకకు విపరీతమైన క్రేజ్ ఏర్పడింది. సుమారు 50కి పైగా హిట్ మ్యూజిక్ వీడియోల్లో నటించి మెప్పించింది.
అమిత్ సైనీ, మాసూమ్ శర్మ వంటి పాపులర్ సింగర్లతో ఆమె చేసిన మ్యూజిక్ వీడియోలు మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్ దక్కించుకున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే దివ్యాంక సిరోసి..ఇన్స్టాగ్రామ్లో 13 లక్షల పైగా ఫాలోవర్లను దక్కించుకుంది.
అయితే బుధవారం ఉదయాన్నే ఘజియాబాద్లో ఆమె అంత్యక్రియలు పూర్తైనట్లు సమాచారం. అయితే 29 ఏళ్ల చిన్న వయసులోనే పాపులర్ నటి తమను వదిలిపెట్టి వెల్లడం పట్ల సినీ ప్రముఖులు విచారాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దివ్యాంక మృతి పట్ల హర్యానవీ ఇండస్ట్రీతో పాటు హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో ఎంతో మంది ప్రముఖులు సంతాపాన్ని ప్రకటించారు.