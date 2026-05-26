Divyanka Tripathi: 41 ఏళ్ల వయస్సులో పండంటి మగ కవల పిల్లలకు జన్మనిచ్చిన నటి దివ్యాంక త్రిపాఠి

Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 26, 2026, 02:48 PM IST|Updated: May 26, 2026, 02:48 PM IST

Divyanka Tripathi: బాలీవుడ్ స్మాల్ స్క్రీన్ సెలబ్రిటీ కపుల్ దివ్యాంక త్రిపాఠి, వివేక్ దహియా తమ అభిమానులకు అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పారు. ఈరోజు దివ్యాంక పండంటి మగ కవపిల్లలకు జన్మనిచ్చినట్లు.. ఆమె భర్త వివేక్ సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించాడు. దీంతో ఫ్యాన్స్, సెలబ్రిటీలు ఈ దంపతులకు కంగ్రాట్స్ తెలియజేస్తూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. 
 

మగ కవపిల్లలకు జన్మనిచ్చిన దివ్యాంక త్రిపాఠి

బాలీవుడ్ బుల్లితెర మోస్ట్ పాపులర్ నటి దివ్యాంక త్రిపాఠి గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. 'యే హై మొహబ్బతే' డబ్బింగ్ సీరియల్‌ ద్వారా దివ్యాంక.. తెలుగు ప్రేక్షకులకి కూడా సుపరిచితమే. పెళ్లయిన పదేళ్ల తర్వాత ఈ జంట తల్లిదండ్రులయ్యారు.  

ఈరోజు దివ్యాంక త్రిపాఠి పండంటి మగ కవల పిల్లలకు జన్మనిచ్చినట్లు.. ఆమె భర్త, నటుడు వివేక్ దహియా సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులతో పంచుకున్నారు. తల్లి, పిల్లలు ఇద్దరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని.. దేవున్ని తాము ఒకటి అడిగితే, తమకు డబుల్ ఇచ్చాడంటూ వివేక్ తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ కపుల్‌కు నెటిజన్లు, ఫ్యాన్స్, సినీ సెలబ్రిటీలు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు.  

'యే హై మొహబ్బతే' సీరియల్ సెట్‌లో కలుసుకున్న జంట.. ఆ తర్వాత ప్రేమలో పడి, 2016 జూలై 8న భోపాల్‌లో వివాహం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఈ కపుల్ నాచ్‌ బలియే 8వ సీజన్‌లో పాల్గొని విజేతగా నిలిచింది.   

దివ్యాంక త్రిపాఠి

ప్రస్తుతం దివ్యాంక త్రిపాఠి వయస్సు 41 ఏళ్లు. దివ్యాంక నటి మాత్రమే కాదు మోడల్‌, యాంకర్‌ కూడా. 2005లో మిస్‌ భోపాల్‌ కిరీటం అందుకుంది. బనూ మే తేరి దుల్హాన్‌ సీరియల్‌తో గుర్తింపు పొందింది.

ఆ తర్వాత బ్యాక్ టూ బ్యాక్ ఛాన్సులు అందుకుంది దివ్యాంక త్రిపాఠి. మధ్యలో కొంత కాలం కనుమరుగైపోయినా యే హై మొహబ్బతే సీరియల్‌తో ఆమె కెరీర్‌ మలుపు తిరిగింది. 2017లో ఫోర్బ్స్‌ సెలబ్రిటీ 100 జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్న సీరియల్‌ నటిగా దివ్యాంక రికార్డు సృష్టించింది.   

