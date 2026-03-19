Divyanka Tripathi: పెళ్లైన పదేళ్లకు సీరియల్ నటి ప్రెగ్నెంట్‌.. 41 ఏళ్ల దివ్యాంకా త్రిపాఠి బేబీబంప్‌ ఫోటోస్‌..!

Divyanka Tripathi Baby Bump Photos: ప్రముఖ టీవీ సీరియల్ నటి దివ్యాంకా త్రిపాఠి అంటే అందరికీ సుపరిచితమే. బాలీవుడ్ సీరియల్ 'యే హే మొహబ్బతే' సీరియల్ అందర్నీ మెప్పించింది. అయితే 41 ఏళ్ల వయసులో దివ్యాంక త్రిపాఠి ప్రెగ్నెంట్ అయింది. బేబీ బంప్ ఫొటోస్ ఆమె నెట్టింటా షేర్ చేసింది. పండగ ముందు దివ్యాంకా త్రిపాఠి, వివేక్ దహియా భావోద్వేగా పోస్టును షేర్ చేసుకున్నారు.
పండగ ముందే దివ్యాంకా త్రిపాఠి సోషల్ మీడియా వేదికగా గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. తన బేబీ బంప్ సంబంధించిన ఫోటో షేర్ చేసింది. పెళ్లి అయిన పదేళ్లకు ఈ సీరియల్ నటి ప్రెగ్నెంట్ అయింది. ఆ ఫొటోస్ ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్ వేధికగా షేర్ చేశారు.
ఇక బాలీవుడ్ సీరియల్ నటి దివ్యాంకా త్రిపాఠి, వివేక్ దహియాలంటే ప్రత్యేక ఫ్యాన్ బేసే ఉంది. ఆన్ స్క్రీన్ లో 'యే హే మొహబత్తే' సీరియల్ ద్వారా పరిచయమై రియల్ లైఫ్ కపుల్స్ అయ్యారు. కొన్నాళ్లు ప్రేమించుకుని ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నారు. టెలివిజన్ బెస్ట్ కపుల్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు.
ఈ ఫోటోలో నటి దివ్యాంకా ఆమె భర్త వివేక్ దహియాలు ఇద్దరూ తెలుపు రంగు బట్టలు వేసుకొని కనిపించారు. ఇక దివ్యాంక బేబీ బంప్ పట్టుకుని ఫోజులు ఇచ్చింది.
ఆనందంతో ఈ జంట ఫోటోలు షేర్ చేసింది. పదేళ్ల తర్వాత కథలో ఒక మలుపు.. కొన్ని ప్రయాణాలు ఒంటరిగా చేయడానికి ఉద్దేశించినవి కావు.. కలిసి ప్రయాణం చేయాల్సిందే.. కదా పూర్తయిందని అనుకుంటున్న తరుణంలోనే జీవితంలో అందమైన ఆధ్యయనం యాడ్ అయింది. అందరికీ థాంక్స్ మేము బిడ్డ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాం అని దివ్యాంకా రాసుకొచ్చింది.
దివ్యాంకా వివేక్కు 2016 లో వివాహం చేసుకున్నారు.. ప్రస్తుతం ఆమె ఆరు నెలల గర్భవతి. జూన్ నెలలో దివ్యాంక బిడ్డకు జన్మనివ్వచ్చు. దానికి ముందే బేబీ షవర్ కూడా నిర్వహించే ఆనవాయితీ ఉంది.