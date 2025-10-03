English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Diwali: అక్టోబర్‌ 20 లేదా 21.. దీపావళి ఏరోజు వస్తోంది? పండితులు ఏం చెబుతున్నారు?

Diwali Auspicious date And Tithi: ప్రతి ఎడారి దీపావళి పండుగ అంగరంగ వైభవంగా దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తారు. దసరా తర్వాత వచ్చేది దీపావళి పండుగ. 2025లో దీపావళి పండుగ ఏ రోజు అనేది కాస్త సందిగ్ధంగా మారింది. ఎందుకంటే అక్టోబర్ 20 లేదా 21 ఈ రెండు రోజుల్లో ఏ రోజు లక్ష్మీదేవి పూజకు శుభప్రదం ? గందరగోళం ఏర్పడింది. అయితే, పండితులు ఏం చెబుతున్నారు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

 దీపావళి మనదేశంలో ఎంతో ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది. ఆ రోజు లక్ష్మి పూజ జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ. అంతకు ముందు రోజు ధనత్రయోదశి కూడా వస్తుంది. ఆ రోజు బంగారం, వెండి వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. అయితే ఈ ఏడాది దీపావళి 2025 అక్టోబర్ 20 లేదా 21 ఏ రోజు రానుంది లక్ష్మీ పూజకు శుభ సమయం ఎప్పుడు? పండితులు ఏం చెబుతున్నారు తెలుసుకుందాం.  

2 /5

 సాధారణంగా దీపావళి అమావాస్య తిథి రోజు జరుపుకుంటారు. అయితే అక్టోబర్ 25 ఎప్పుడు దీపావళికి అమావాస్య తిథి ఎప్పుడు రానుంది తెలుసుకుందాం. అక్టోబర్ 20వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3:44 గంటలకు అమావాస్య తిథి ప్రారంభమై, అక్టోబర్ 21 సాయంత్రం 5:54 గంటలకు ముగుస్తుంది.  

3 /5

 అయితే సాయంత్రం 5:30 లోపు సూర్యాస్తమయం అయినా ప్రదేశాలు అక్టోబర్ 21వ తేదీ జరుపుకోవాలి. 5:30 తర్వాత సూర్యాస్తమయం అయిన నగరాల్లో 20వ తేదీ జరుపుకోవాలని పండితులు చెబుతున్నారు.  

4 /5

 ధృక్‌ పంచాంగం ప్రకారం 2025 అక్టోబర్ 20 సోమవారం లక్ష్మీ పూజకు ముహూర్తం. సాయంత్రం 7:08 గంటల నుంచి 8 :18 గంటల వరకు. ఒక గంట 11 నిమిషాల పాటు ఉంటుంది. ప్రదోషకాలం 5:46 నుంచి 8 :18 గంటల వరకు, వృషభ కాలం 7:08 నుంచి 09: 03 గంటల వరకు ఉంటుంది.  

5 /5

 దీపావళి రెండు రోజులపాటు జరుపుకుంటారు. దీపావళికి ముందు రోజు ధన్‌తేరాస్‌ జరుపుకుంటారు ఆరోజు కుబేరుడు పుట్టినరోజుగా కూడా పరిగణిస్తారు. దీపావళి అమావాస్య రోజు జరుపుకుంటారు ఆరోజు లక్ష్మీదేవి పూజకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది.

Diwali 2025 date Lakshmi Puja 2025 Diwali Muhurat 2025 Diwali Tithi 2025 Diwali on October 20 or 21 Diwali 2025 auspicious time

Next Gallery

OG Collections: ‘ఓజీ’ హిట్టా.. ఫట్టా.. ఫైనల్ బాక్సాఫీస్ లెక్కలు ఇవే..!