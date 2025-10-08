Diwali lucky zodiac signs: దీపావళి నుంచి అత్యంత అరుదైన యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ఉండనుంది. కొన్ని రాశులకు ఊహించని విధంగా జీవితంలో పెనుమార్పులు సంభవిస్తాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
దీపావళి అనేది భారతీయులకు ఎంతో ముఖ్యమైన పండగ. మనం ఈసారి దీపావళిని అక్టోబర్ 20న జరుపుకోబోతున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ రోజున ధనలక్ష్మి పూజలు నిర్వహించుకుంటారు. చెడుపై మంచి గెలిచినందుకు గుర్తుగా దీపావళిని జరుపుకుంటారు.
అమావాస్య వేళ సాయంత్రం రోజున సత్యభామ నరకాసరుడి నుంచి భూమండాలానికి విముక్తి కల్పించింది. ఈ క్రమంలో దీపాలు పెట్టి చెడుపై సాధించిన విజయానికి చిహ్నంగా దీపాలు వెలిగించి, టపాకాయలు కాల్చి దీపావళి పండగను జరుపుకుంటాం. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం దీపావళి ధనలక్ష్మి మాత అనుగ్రహం వల్ల కొన్ని రాశులకు జీవితంలో ఊహించని పెనుమార్పులు సంభవిస్తాయి. దీపావళి ప్రభావం వల్ల కొన్నిరాశులకు అత్యంత శుభయోగాలు కల్గుతాయి. కొన్నిరాశులకుమధ్యస్థ శుభఫలితాలు ప్రాప్తిస్తాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
దీపావళి నుంచి ఈ కింది రాశులకు మహర్దశ మొదలైందని చెప్పుకొవచ్చు. ఈరాశుల వారికి శీఘ్రంగా పెళ్లి యోగం కన్పిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆకస్మిక ధనలాభంతొ పాటు సంఘంలో విపరీతమైనక్రేజ్ దక్కుతుంది. ఓవర్ నైట్ లో వీరి జీవితం మారిపోనుందని పండితులు చెబుతున్నారు. విదేశాలకు వెళ్లే చాన్స్ లుకన్పిస్తున్నాయి. మట్టిని ముట్టుకున్న బంగారంలా మారుతుందని చెబుతుంటారు.
ఈ రాశుల వారికి ఇన్నాళ్లు ఎదురు చూసిన సర్కారు కొలువులో విజయం సాధిస్తారు.పెళ్లి సంబంధాలు కుదురుతుంది. ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి జరుగుతుంది. గొడవలు సమసిపోతాయి.
ఈ రాశుల వారు కోర్టు కేసుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు.రాజకీయాల్లో ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకుంటారు. సంఘంలో మీ మాట చెల్లుబాటు అవుతుంది. రాదనుకుని వదిలేసిన డబ్బులు సొంత మౌతాయి. విదేశాలకు వెళ్లే చాన్స్ లు వస్తాయి. సంతానం విషయంలో శుభవార్తలు వింటారు.
ఈ రాశుల వారు విద్య,ఉద్యోగం, వ్యాపార రంగంలో రాణిస్తారు.సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.చిన్ననాటి మిత్రుల సాయంతో గొప్పలాభాల్ని పొందుతారు. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో మీరు పెట్టినపెట్టుబడి భారీగా ఆదాయం తీసుకొచ్చిపెడుతుంది. లాటరీలు తగిలే చాన్స్ లు కన్పిస్తున్నాయి. సొదరులతో ఏర్పడిన వివాదాలు సమసిపోతాయి. సొంతింటి కల సాకారం అవుతుంది.