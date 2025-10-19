Diwali 2025: దీపావళి పండగ.. లక్ష్మీదేవీ ఫోటోలో ఏనుగులు ఎలా ఉండాలి..?.. ఈ నియమాలు తెలుసా..?

Diwali Lakshmi pooja: దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన కూడా దీపావళి సంబరాలు మొదలయ్యాయి.ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే చాలా మంది తమ సొంతూర్ల బాట పట్టారు. దీపావళికి టపాకాయలు కొనుక్కుని పిల్లల నుంచి పెద్ద వాళ్ల వరకు అందరు ఎంజాయ్ మెంట్ కు రెడీ అయిపోతున్నారు.
దేశమంతట ఎక్కడ చూసిన దీపావళి పండగ సంబరాలు కన్పిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం దీపావళి నేపథ్యంలో చాలా మంది లక్ష్మీదేవీ పూజల్ని నిర్వహిస్తారు. మనం ఈసారి అక్టోబర్ 20న దీపావళిపండగను జరుపుకోబోతున్నాం. కొంత మందిఅక్టోబర్ 21న ఉదయం అమావాస్య తిథి ఉండటం వల్ల ఆరోజుకూడా దీపావళి జరుపుకుంటున్నారు.
అయితే.. చాలా మంది లక్ష్మీదేవీ ఫోటోల్ని కొత్తగా కొని పూజలు పెట్టుకుంటారు.ఈ క్రమంలో లక్ష్మీదేవీ ఫోటో కొనేటప్పుడు కొన్ని నియమాలు పాటించాలి. ముఖ్యంగా లక్ష్మీదేవీ ఫోటోలు తెలుపు రంగు ఏనుగులు ఉండాలి. అదే విధంగా ఏనుగులు లక్ష్మీదేవీ వైపు చూస్తుఉన్న ఫోటోను కొనుగోలు చేస్తే మంచిదంటారు.
కొన్ని ఫోటోల్లో లక్ష్మీదేవీ ఫోటో పక్కన గజరాజులు కలశంలో బంగారంతో లక్ష్మీదేవీకి అభిషేకం చేస్తున్నట్లు ఉంటుంది. ఇది కూడా మంచిదని చెప్తారు. అంతేకాకుండా.. లక్ష్మీదేవీ గజరాజున వాహనంగా చేసుకున్న ఫోటోలు కూడా ఉంటాయి. ఇవి కూడా మంచిదని పండితులు చెబుతారు.
కానీ కొన్ని ఫోటోల్లో లక్ష్మీదేవీ పక్కన గజరాజులు తుండం కింద పెట్టేసి ఉంటాయి. అవి పక్కన ఏదో అలంకారంగా ఉంటాయి. ఇలాంటి ఫోటోల్ని కొనొద్దని చెప్తారు. అదే విధంగా గజరాజులు తుండం ఎత్తి ఆశీర్వదిస్తు ఉంటే, శ్వేత వర్ణంలో ఉంటే ఇంకా మంచిదని చెప్తుంటారు.
అదే విధంగా లక్ష్మీదేవీ ఫోటోలు నిల్చుని ఉన్న ఫోటోలను కొనకూడదు. పద్మాసనంలో కూర్చుని చేతిలో బంగారం కలశంతో ఆశీర్వదిస్తున్నట్లుఉన్న అఖండమైన రూపంగల లక్ష్మీదేవీ ఫోటోలను మాత్రమే కొనాలని పండితులు చెబుతున్నారు.
అదే విధంగా శుభం, లాభం, స్వస్తిక్ లు, ఓమ్ లు ఉన్న లక్ష్మీదేవీ ఫోటో దొరికితే మరింత శ్రేష్టమైందని పండితులు చెబుతున్నారు.ఈ రకంగా లక్ష్మీదేవీ ఫోటోలు దొరికితే వాటిని కొనుగోలు చేసుకుని, యథాశక్తి పూజలు చేసి, షోడషోపచారాలతో అమ్మవారికి నైవేద్యం సమర్పించుకుంటే.. అనుగ్రహంతో అంతా మంచి జరుగుతుందని, అఖండ, ఐశ్వర్యం లభిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు.